Mehrere Institutionen diskutieren im Arbeitskreis Jugendmedienschutz diskutieren am Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr im Schloss des Rathauses Gammertingen über das brandaktuelle Thema mobiles Internet.

Der Arbeitskreis Jugendmedienschutz des Forums Jugend, Soziales und Prävention veranstaltet am Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr im Schloss des Rathauses einen Informationsabend unter dem Titel „Smartphones: unsere neuen Familienmitglieder?” Vertreter der Suchtberatungsstelle, der Polizei, der Erziehungsberatungsstelle, der Jugendarbeit – so von der diakonischen Einrichtung Mariaberg – sowie des Landratsamtes und des Kreismedienzentrums Sigmaringen diskutieren laut einer Pressemitteilung das Thema unter ihren spezifischen Gesichtspunkten. Sie stehen auch für Fragen zur Verfügung.



Ob zu Hause auf der Couch, beim Warten auf den Bus oder kurz vor der Schule – mit Laptops, Tablet-PCs und Smartphones steht das mobile Internet nahezu überall und immer zur Verfügung. Smartphones sind zu ständigen Begleitern geworden. Mit dem Wechsel in eine weiterführende Schule steht auch meist die Anschaffung eines Smartphones zur Diskussion. Ein solches Gerät bringt neuen Schwung in die Familie, der „Zuwachs“ bringt aber auch einiges durcheinander.



Wie kann eine vertrauensvolle, gewinnbringende und gemeinsame Auseinandersetzung innerhalb der Familie mit den multimedialen Geräten aussehen? Wie können Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt begleitet werden? Welche technischen Einstellungen sind möglich oder nötig? Welche Informationen brauchen Eltern, um für die Kinder gute Ansprechpartner zu sein? Diese und weitere Fragen rund um die mediale Lebenswelt möchten die Experten unter den Aspekten Recht, Erziehung, Sucht, Schule und Technik mit den Besuchern diskutieren. Der Eintritt ist frei.