Gammertingen Einbrecher durchwühlen Räume zweier Schulen

Die Polizei sucht Zeugen und erhofft Hinweise auf Einbrüche in Realschule und Gymnasium von Gammertingen.

Gammertingen – An der Realschule und am Gymnasium hat die Polizei am Donnerstagmorgen Einbruchsspuren entdeckt. Unbekannte Täter hatten über vorgefundene Wackersteine die Scheiben eingeworfen und sind in die Schulen eingedrungen. Nach Polizeiangaben wurde aus dem Realschulgebäude ein digitales Info-Board im Wert von 6000 Euro entwendet. Der verursachte Schaden beträgt nahezu 2000 Euro. Mögliche Zeugen der Einbrüche oder Hinweisgeber auf den Verbleib des Boards werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gammertingen, Telefon 0 75 74/92 16 87, in Verbindung zu setzen.