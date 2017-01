Gammertingen Brand eines unbewohnten Rohbaus in Gammertingen

Möglicherweise hat ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage das Feuer verursacht, das 22 Einsatzkräfte der Freiwlligen Feuerwehr am Dienstagmorgen bekämpft haben. Der Schaden ist immens.

Auf etwa 70 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem unbewohnten Rohbau in Gammertingen. Dort hatte nach ihren Angaben am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr ein Anwohner die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen alarmiert, als er das Feuer bemerkte. Wie dieser mitgeteilt wurde, schlugen zu diesem Zeitpunkt bereits die Flammen aus dem Dachstuhl.



Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an, um den Brand zu bekämpfen. Der Kreisbrandmeister, ein Rettungswagen und ein Vertreter des Energieversorgers kamen ebenfalls an die Brandstelle. Als Brandursache dürfte ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage, welche am Tag zuvor in Betrieb genommen wurde, in Betracht kommen.