Beuron Verkade-Schau öffnet im Kloster Beuron

Das Kloster Beuron eröffnet die Ausstellung "Willibrord Verkade-Maler und Mönch-und seine Künstlerfreunde". Ab Sonntag, 7. Mai, werden die Arbeiten bis zum 29. Oktober zu sehen sein, teilt das Kloster mit. Die Ausstellung ist sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Schwerpunkt ist das Vermächtnis Dr. Erich Endrich-Franziska Weidelener, das der Erzabtei-Beuron Stiftung vermacht wurde. Dazu gehören auch Werke der französischen Künstlerfreunde von Verkade: Von Pierre Bonnard, Maurice Denis, Charles Filiger, Paul Ranson, Paul Sérusier und Edouard Vuillard. Diesen Hauptwerken des Malers und seiner Freunde ist eine Einführung in Verkades Werdegang vorangestellt. Ergänzt wird die Ausstellung durch Leihgaben aus Privatbesitz, darunter zwei erst kürzlich wiederentdeckte Gemälde Verkades.

Verkades Lebensweg führte ihn von seiner Heimat Holland nach Paris, wo er Paul Gauguin kennenlernte. Er malte in der Bretagne, reiste nach Italien und trat 1894 in die Beuroner Abtei ein. Hier arbeitete er in den als Mitglied der Beuroner Kunstschule und schuf Wandgemälde. Der zweite Teil der Ausstellung zeichnet diese Stationen des Malermönchs von seinem Aufenthalt bei den Franziskanern in Fiesole bis zu den Arbeiten in der Karmelitenkirche Wien-Döbling nach. Literarische Arbeiten Verkades und Geschenke seiner Künstlerfreunde runden die Präsentation in der Erzabtei ab.