Beuron Tobelhaus: Olaf Nägele präsentiert Krimihumor auf gut Schwäbisch

Er hat zwei Erkennungsmerkmale, der Olaf Nägele aus Esslingen. Das äußere Erkennungszeichen ist wie einst bei Helmut Schmidt eine Mütze. Keine Prinz-Heinrich-Mütze wie beim Alt-Kanzler, sondern eine Mütze, wie sie früher amerikanische Zeitungsjungen trugen. Das andere Erkennungsmerkmal sind Texte und Romane auf Hochdeutsch und Schwäbisch, gut durchdacht und exzellent formuliert. Davon konnte sich die Handvoll Besucher überzeugen, die am Wochenende auf Einladung des Kultur-Fördervereins ins Tobelhaus gekommen waren.

Der Autor, Journalist und Texter aus Esslingen bei Stuttgart ist auch brillanter Vorleser aus seinen eigenen Büchern. Wenn er liest, wird er selbst zur Person oder zur Handlung, über die er gerade liest. Sein neuster Krimi "Goettle und die Hexe vom Federsee" war ihm die erste Hälfte des Leseabends wert. Olaf Nägele mischt die Handlung mit einem Schuss schwäbischen Humors und jeder Menge kreativer Geistesblitze. In der Klinik am Federsee, die im Mittelpunkt seines Romans steht, wird natürlich gesundes Essen betont. Der Esslinger erfindet kurzerhand die "Rulamann-Diät", bei der alles gegessen werden darf, was der Höhlenmensch Rulamann wohl auch auf seinem täglichen Speiseplan hatte.

Protagonist Goettle ist ein katholischer Pfarrer, der Kriminalfälle löst. Dieses Motiv ist zwar nicht neu, gewinnt aber vor dem schwäbischen Hintergrund der Handlung und dem knitzigen Humor des Autors eine neue Dimension. Dass dieser Pfarrer zu unorthodoxen Mitteln bei der Mördersuche greift und beispielsweise den Sprechfunksender in seinem Kreuz um den Hals trägt, ist angesichts der sprühenden Fantasie seines geistigen Vaters Olaf Nägele keinesfalls verwunderlich.

Der Esslinger schreibt auch Kurzgeschichten. Seine Alltagserlebnisse fangen harmlos da an, gerade an dem Punkt, wo der Leser nickt und sagt: "Ja das kenne ich." Er wechselt aber sehr bald zur Satire über, verlässt damit den Boden des real Erlebbaren und liefert damit Steilvorlage um Steilvorlage für alle Freunde herzhaften Lachens.