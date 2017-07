16.09.2016 15:17 SK Beuron Naldo-Aktionstags am Sonntag: Naturpark-Express erwartet seinen 11 111. Fahrgast

Dank des Spätsommerwetters haben schon deutlich mehr als 10 500 Fahr­gäste den Naturpark-Express in der Saison 2016 genutzt und damit bereits jetzt mehr als in der ganzen Saison 2015. Dies teilt der Naturpark Obere Donau in Beuron in einer Pressemitteilung mit. Sofern auch bei den noch ausstehenden Fahrtagen bis zum Saisonende am 16. Oktober weitgehend schönes Ausflugswetter herrscht, sollten wohl 25 Prozent mehr Fahrgäste als im Vorjahr verzeichnet werden.