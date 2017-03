Beuron Mittelberg im Donautal: Kalk-Abbau-Gegner weisen auf ihre Argumente hin

Der Widerstand gegen Kalkabbau im Donautal wächst. Dies teilen Rüdiger Bertsch, Klaus-Peter Bürkle und Gerhard Stumpp im Namen der Interessengemeinschaft Pro Mittelberg mit, die sich gegen den geplanten Kalkstein-Abbau am Mittelberg richtet.

"Bereits fast 30 Banner mit dem Logo 'Kein Kalk Abbau im Natura 2000-Gebiet Oberes Donautal" seien schon hergestellt und im Donautal angebracht worden.

Nachdem das Thema über den Winter aufkam seien noch nicht viele Feriengäste darüber informiert, sagt Susanne Käppeler vom Gutshof Käppeler am Donauradweg zwischen Sigmaringen und dem Kloster Beuron gelegen. Aber die, die schon vor dem Saisonstart da sind, seien sehr interessiert an dem Thema. Kein Wunder, würde der Kalkstein-Abbau doch einen direkten Bezug zu denjenigen haben, die auf dem Gutshof ihren Urlaub verbringen. Schließlich suchten die Urlauber das Naturerlebnis im Donautal. Und würde der Abbau kommen wie geplant, läge das Abbaugebiet direkt in Sichtweite des Hofs. Auch von Wanderwegen in der Region wäre das Abbaugebiet dann gut zu sehen. Auch das Thema Verkehr bereite ihr Sorge. "Die Schallbildung wird sehr unterschätzt", sagt Käppeler und und glaubt, dass der zu erwartenden Lasterverkehr unter der Woche eine große Belastung für die Gäste sein würde. Auf der engen Straße durch das Donautal könne sie sich, ehrlich gesagt, auch keinen solchen Schwerlastverkehr, vorstellen, setzt sie hinzu. "Das gibt doch eine Verkehrsbehinderung." Sie wisse, dass schon an mehreren Stellen in der Gemeinde die Banner aufgehängt worden sind, um den Protest der Bürger gegen das Vorhaben auszudrücken und um die Touristen, die in den kommenden Monaten ins Donautal kommen werden, auf die Problematik hinzuweisen.

Die IG Pro Mittelberg Thiergarten richtet sich mit ihrer Resolution vom vergangenen November gegen den Plan des Hauses Prinz zu Fürstenberg, am nördlichen Abhang des Mittelberges, in einem Zeitraum von 25 bis 30 Jahren, in etwa 200 000 Tonnen hochreinen Kalk jährlich abzubauen, informiert die IG. Aus ihrer Sicht spricht gegend das Vorhaben, dass die Notwendigkeit eines Kalkabbaus am Mittelberg bisher nicht ausreichend begründet wurde und Alternativstandorte im Bereich auf der Ostalb und Blaubeuren bis jetzt nicht in ausreichender Tiefe überprüft wurden. Dies gelte auch für ökologisch weniger sensible, potentielle Standorte im Bereich von Stetten a.k.M.. Der geplante Abbau hochreiner Kalke solle zudem im Natura 2000-Gebiet erfolgen. Das ökologische Verschlechterungsverbot in FFH Gebieten ist aber aus Sicht der IG mit diesem massiven Eingriff in eine sensible Landschaft nicht vereinbar. Zudem würde die gute Entwicklung der letzten Jahre im Bereich des sanften Tourismus im Naturpark Obere Donau mit diesem Projekt massiv aufs Spiel gesetzt, warnen die Gegner des Projekts. Der Mittelberg sei erdgeschichtlich als Umlaufberg der Ur-Donau Bestandteil des UNESCO Global Geopark der Schwäbischen Alb. Der Abtransport des Kalks mit schweren Lastern über die touristisch reizvolle Donautalstraße L 277 mit ihren Engstellen und Felstunneln zwischen Thiergarten und Laiz stelle zudem ein ungelöstes Problem dar. Aus Sicht der IG überwiegt das öffentliche Interesse einer guten Lebensqualität im Donautal sowie des Naturschutzes bei weitem das öffentliche Interesse des Kalk-Abbau, teilen die Projekt-Gegner mit.

Vortrag

Um den Geopark Schwäbische Alb und seine Bedeutung für die nachhaltige Regionalentwicklung im Oberen Donautal geht es bei einem Vortrag, zu dem die Interessengemeinschaft (IG) Pro Mittelberg auf Dienstag, 4. April, 19.30 Uhr ins Bürgerhaus nach Sigmaringen-Gutenstein einlädt. Siegfried Roth, Geschäftsführer des Geoparks Schwäbische Alb, soll bei dem Vortarg über Ziele und Angebote des Geoparks, aber auch über seine Bedeutung für eine nachhaltige Regionalentwicklung und für einen sanften Tourismus berichten, teilt die IG mit. Außerdem werde er auf die geologische Bedeutung des Mittelbergs bei Thiergarten als pliozänem Umlaufberg eingegangen. Die Schwäbische Alb wurde aufgrund ihres geologischen Erbes im Jahr 2002 zum Nationalen Geopark ernannt. 2015 erfolgte die Auszeichnung zum "UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb". Der Begriff "Geopark" ist ein Prädikat für Gebiete, die über ein besonders reichhaltiges geologisches Erbe verfügten. (mos)