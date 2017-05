vor 5 Stunden SK Beuron Kurzschluss löst Heckenbrand aus

Während Dacharbeiten an einem Gebäude in der Bahnhofstraße mit einem Baukran kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kurzschluss in einer Oberleitung. Durch den Kurzschluss gab es einen Spannungsbogen, der eine neben dem Gebäude verlaufende Thujahecke in Brand setzte.