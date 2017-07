Beuron Kloster öffnet erstmals zum Tag der offenen Tür

Auf großes Interesse stieß die Einladung der Mönche, bei einem ersten Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen des Klosters in Beuron werfen zu können. Auch der Klausurbereich der Mönche konnte besichtigt werden. Er ist normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Beuron – Einen regelrechten Besucheransturm hat am Sonntag das Kloster Beuron erlebt. Die Mönche hatten erstmals einen Tag der offenen Tür organisiert. Im Mittelpunkt standen Führungen durch den sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Klausurbereich. Ein Bücherflohmarkt und eine Kunstausstellung rundeten den Tag in der Klostergemeinde ab. Allein bei den Führungen wurden 934 Besucher gezählt.

Wie sehr die Mönchsgemeinschaft zur Region und zum Bewusstsein vieler Menschen gehört, machte die Antwort von Alexander Speck auf die Frage deutlich, warum er gekommen war. Der Pfullendorf hatte die Einladung vor einiger Zeit gelesen: "Ich wollte unbedingt einen Blick hinter die Kulissen des Klosters werfen." Hat sich für ihn der Rundgang gelohnt? Der Pfullendorfer war begeistert. Besonders der Speisesaal der Mönche und die Sakristei mit ihren wertvollen Meßgewändern hatten ihn beeindruckt. "Die Klostergemeinschaft gehört zum Donautal."

Normalerweise ist der Klausurbereich für die Öffentlichkeit tabu. Am Sonntag waren jedoch Männer und Frauen zum Rundgang eingeladen. Daher war Helga Grimm aus Heinstetten gekommen. Sie berichtet: "Ich habe bis 1979 acht Jahre lang im Kloster gearbeitet. Jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, mal einen Blick in den Klausurbereich zu werfen."

Doch nicht nur der Wunsch nach einem Blick ins Herz der Mönchsgemeinschaft war es, der manchen Besucher lockte. Martin Stammler ist Kaufmann im Gesundheitswesen. Er arbeitet in der Rezeption einer Rehaeinrichtung in Stuttgart: "Ich komme seit drei Jahren einmal im Monat nach Beuron, weil ich die Ruhe so sehr schätze und wieder Kraft für meinen Berufsalltag sammeln kann." Er wäre an diesem Sonntag wohl ohnehin in Beuron gewesen. Auch er war Interesse an der Führung: "Ich möchte unbedingt teilnehmen."

Wie Bruder Petrus von der Klosterverwaltung am Montag bestätigte, war auch der Bücherflohmarkt wieder ein toller Erfolg. Die Mönche können in diesem Jahr 1500 Euro als Reinerlös an die Wohnungslosenhilfe der Caritas in Sigmaringen überweisen.

Kunstinteressierte Besucher nutzten die Gelegenheit, die Saisonausstellung mit Arbeiten des Beuroner Künstler-Mönchs Willibrord Jan Verkade aus den Jahren von 1905 bis 1909 zu besichtigen. Verkade gehört zu den wichtigsten Vertretern der Beuroner Kunstschule. Carina Schäfer, die als Kunsthistorikerin die Ausstellung mit vorbereitete, übernahm es, die Besucher in das Thema Verkade einzuführen. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. Oktober zu sehen.

Für einen kleinen Gast gab es am Rande eine große Überraschung. Simon Kupferer aus Renchen wurde an diesem Tag acht Jahre alt. Sein Vater hatte vermittelt, dass Freiburgs Erzbischof Stefan Burger dem Jungen persönlich zum Geburtstag gratulierte.

Kloster Beuron

Wie Freiburgs Erzbischof Stefan Burger im SÜDKURIER-Gespräch bestätigte, ist das Kloster Beuron derzeit in der Diözese Freiburg die größte Mönchsgemeinschaft. Das Kloster wurde in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts gegründet, um das Jahr 1090. Bis zur Säkularisation im Jahr 1802 lebten und wirkten hier die Augustiner-Chorherren. Seit 1863 sind in Beuron die Benediktiner zu Hause. (hps)