Beuron Kalksteinabbau: Interessengemeinschaft plant Kundgebung

Wegen des Zielabweichungsverfahrens zum Abbau hochreiner Kalke am Mittelberg bei Thiergarten lädt das Regierungspräsidium zu einer Veranstaltung, bei der das Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens vorgestellt werden soll.

Diese beginnt am Mittwoch, 28. Juni, ab 16 Uhr im Tobelhaus, teilt die Behörde mit. Gerhard Stumpp von der Interessengemeinschaft Pro Mittelberg ruft dazu auf, die Veranstaltung zu besuchen. Wenn möglichst viele Menschen kommen, sei das ein Zeichen an die Politik, betont er. Bei der Veranstaltung sollen Mitarbeiter der Forstverwaltung Prinz zu Fürstenberg das Abbauvorhaben vorstellen und im Anschluss werden Vertreter des Regierungspräsidiums das Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens präsentieren. Wie Stumpp weiter informiert, plane die Interessengemeinschaft am Samstag, 15. Juli, ab 15 Uhr eine Kundgebung gegen den Kalkstein-Abbau.