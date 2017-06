Beuron Gedenkstein erinnert an verunglückten Kajakfahrer

Auf dem großen Parkplatz unterhalb des Klosters wurde ein Gedenkstein für Stèphane Huydts eingeweiht. Eine schöne Geste, initiiert von der Gemeinde und dem ehemaligen Kulturverein Kultur, Kunst, Natur (Kukuna) aus Beuron. Der Name auf dem Gedenkstein wird den meisten Menschen nicht viel sagen. Wenn aber von dem Kajakfahrer die Rede ist, der vergangenes Jahr bei Hochwasser auf der Donau ums Leben kam, ist die Erinnerung schnell da.

Der junge Franzose Stèphane Huydts war mit seinem Kajak in Donaueschingen gestartet, wohl bei Tuttlingen gekentert und wurde auf der Höhe der kleinen Insel beim Sonnenhaus von der Feuerwehr tot geborgen. Ein fordernder Einsatz für alle beteiligten Feuerwehrleute, von denen auch einige der Gedenkfeier beiwohnten.

Eigentlich wollte der aus der Bretagne stammende 28-jährige Krankenpfleger, die gesamte Donau befahren, durch alle zehn Staaten, die sie durchfließt. Dabei hatte er ein großes Ziel, er wollte ein Zeichen setzen für Frieden und Verständigung. Die Erinnerung an den jungen Mann und seine Idee hochhalten, das ist darum das Ziel der Beuroner Initiative. Ein Gedenkstein als Stelle zum Abschied nehmen, wie Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller auch den aus Frankreich angereisten Eltern und der Schwester Huydts' erläuterte. Peter Kölsch vom ehemaligen Kulturverein hatte die Idee und gestaltete auch die Erinnerungstafel, die auf dem Gedenkstein angebracht ist. "Ein Andenken für die Seele Stèphanes" sieht er darin und "vielleicht wird seine Idee weitergetragen".

Landtagsabgeordneter Klaus Burger begrüßte und lobte die Initiative und Gael Huydts, Stèphanes Vater, dankte in bewegenden Worten, die von Notburg Geibel in Deutsch vorgelesen wurden, "für dieses Zeichen der Freundschaft". Er machte deutlich, dass das Vorhaben seines Sohnes nicht verrückt war. "Er war sportlich und gut vorbereitet", so der Vater weiter, aber die Donau sei an diesem Tag heimtückisch und nicht zu unterschätzen gewesen, hatte zuvor schon der Bürgermeister verdeutlicht.

Heiko Klaiber traf für die musikalische Umrahmung der Gedenkfeier den richtigen Ton und unter den Klängen seiner Trompete warfen alle Anwesenden auf der großen Brücke in Beuron eine dunkelrote Nelke, wie sie auch den zuvor eingeweihten Gedenkstein schmückte, in das an diesem Tag ganz sanft dahin fließende Wasser der Donau.