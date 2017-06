Beuron Fünf Beuroner öffnen am Sonntag die Gartentüren

Fünf Beuroner öffnen am Sonntag die Gartentüren

Das Kloster Beuron beteiligt sich mit vier Führungen durch die normalerweise für die Öffentlichkeit gesperrten Klostergärten am Aktionstag. Und das Naturschutzzentrum organisiert eine Spendentombola.

Beuron – Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres gehen fünf Beuroner Gartenbesitzer am Sonntag, 18. Juni, in die Vollen. Neben den Gärten gibt es allerhand Begleitprogramm zum Betrachten, Staunen, Mitmachen und Informieren. Dabei bleibt genügend Zeit zum Diskutieren und Fachsimpeln. Die Betonung liegt auf "Zeit". Denn man braucht nicht durch die Gärten zu hetzen, da diese von 11 bis 17 Uhr geöffnet haben. Das sind immerhin zwei Stunden mehr als 2016.

Links der Donau bilden die Gärten von Andreas Beck und Familie Link eine „Kunstmeile“. Andreas Beck entführt mit Makroaufnahmen in die faszinierende Welt des Unkrauts. Bei Familie Link gibt es ebenfalls Bilder mit Blumenmotiven zu sehen, allerdings in Öl gemalt. Präsentiert werden die Werke auf Staffeleien in den Blumenbeeten.

Das Kloster beteiligt sich mit vier Führungen durch die normalerweise für die Öffentlichkeit gesperrten Klostergärten. Die Führungen beginnen um 13.30 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 16.30 Uhr neben der Klosterkirche. Zum Abschluss der Führungen entführt Bruder Felix mit Fotografien in Gartenbereiche, die nicht einsehbar waren.

Im Garten von Inge und Stefan Schmidt gibt sich die "Initiative Beuroner Filz" die Ehre. Sie zeigt die Wollverarbeitung mit dem Spinnrad, das historische Nadelbinden und verschiedene Filztechniken. Hierbei können die Besucher selbst mit Hand anlegen. Vielleicht kann dabei jemand ein neues Hobby für sich entdecken? Oder man streichelt einfach die Schafe, die an diesem Tag den Rasen kurz halten.

Im Garten des Hauses der Natur zeigt Carsten Weber vom Distelhummelhof und Gartenexperte der SWR-Sendung "Kaffee oder Tee", welche Insektenvielfalt in einem Garten möglich ist. Spezielle Führungen hierzu finden um 11.30 Uhr und um 15 Uhr statt.

Antje Schnellbächer-Bühler führt in die Kunst des Weidenflechtens ein. Die "Kornschnalle" aus Sauldorf bietet heimische Tees und Kräuterprodukte an.

Das Naturschutzzentrum organisiert eine Spendentombola nach dem Motto „Aus der Region – für die Region“. Zahlreiche Partnerbetriebe haben attraktive Preise gespendet, die verlost werden. Mit dem Erlös des Losverkaufs wird Kindergärten und Schulen im Naturpark Obere Donau ein Obstbaum, inklusive eines pädagogischen Rahmenprogramms bei der Pflanzung, spendiert. Lose gibt es beim Haus der Natur und im Garten von Inge und Stefan Schmidt. Das Haus der Natur lädt zudem zum „Café am See“.

Zum Tag der Beuroner Gärten sind alle teilnehmenden Gärten mit einer Einladungstafel gekennzeichnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Informationen im Haus der Natur unter der Telefonnummer 0 74 66/9 28 00 oder per E-Mail:info@nazoberedonau.de