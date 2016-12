Beuron Frische Forellen statt Weihnachtsgans

Der Fischereiverein Thiergarten-Donau hat am Tag vor Heiligabend beim vereinseigenen Fischerheim Forellen verkauft, um den Liebhabern von Fischen die Möglichkeit zu geben, anstatt der Weihnachtsgans oder des Weihnachtsbratens an den Feiertagen gerauchte oder frische Forellen zu verzehren.

„Zweimal im Jahr verkaufen wir Forellen, einmal an Ostern, und einmal an Weihnachten“, sagte Schriftführer Gerhard Mauz, „und das schon seit etwa 15 Jahren.“

Es seien viele Stammkunden, die regelmäßig vom Verkauf Gebrauch machen, der in den Gemeindemitteilungsblättern von Beuron und Stetten am kalten Markt veröffentlicht werde. Die Mund-zu-Mund-Propaganda laufe auch ganz gut. Die Bestellung läuft meist telefonisch über den Schriftführer, die gewünschte Menge wird verpackt und zur Abholung bereitgestellt.

Rudi Moll schätzt die Qualität der Thiergartener Forellen und nahm die weite Fahrt von Neuhausen bei Tuttlingen auf sich. Harald Seßler, Vorsitzender des Sportfischereivereins Frohn­stetten, wurde durch einen Bekannten auf die „leckeren Forellen“ aufmerksam und holte seine Bestellung ab. Leo Rettich aus Stetten am kalten Markt erschien mit einem Einkaufszettel, da er für zwei Familien frische und gerauchte Forellen erwerben wollte. „Wir haben den Verkauf aus dem Mitteilungsblatt erfahren“, sagten Britta und Andreas Niester aus Hausen im Tal.

Die Fische stammen aus dem Quellwasser des Wagenhausener Sees des stellvertretenden Vorsitzenden Willi Mühl bei Bad Saulgau. Die Fische werden am Tag vor dem Verkauf mit dem Netz gefangen, ausgenommen und nach Thiergarten gebracht, erklärte Mühl im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Hier erfolgen die Reinigung und das Einlegen in eine Salzlake, die mit Gewürzen angereichert ist. Am anderen Tag werden die Fische nochmals sauber gemacht, zwei Stunden zum Trocknen aufgehängt und dann eine halbe Stunde im Rauchapparat heiß geraucht.

An Weihnachten verkauft der Verein immer etwa 200 Forellen, 100 gerauchte und 100 frische, an Ostern sind es etwas mehr. Kassierer Wolfgang Lemke sitzt an der Kasse, seine Frau Sonja packt zu, wo Hilfe gebraucht wird.