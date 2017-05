vor 5 Stunden SK Beuron Frau stürzt beim Klettern fünf Meter tief

Verletzt wurde eine Kletterin am Donnerstag um die Mittagszeit beim Abstieg im Felsen "Eigerturm". Die Frau, die gemeinsam mit einem Begleiter kletterte, fiel beim Abstieg in das Kletterseil und stürzte dabei aus bislang nicht geklärter Ursache etwa fünf Meter in die Tiefe, teilt die Polizei mit.