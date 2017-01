vor 6 Stunden Uwe Steinbächer Beuron Feuerwehr in Hausen freut sich über drei Neuzugänge

Trotz der bemerkenswerten Bergung, der in Beuron angelandeten Wasserleiche, war das Jahr 2016 für die Feuerwehr in Hausen ein eher ruhiges Jahr, bilanzierte Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller bei der Hauptversammlung der Wehr. Für die Zukunft stellte er den Kauf eines Fahrzeugs in Aussicht.

