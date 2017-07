vor 36 Minuten SK Beuron Feuerwehr-Alarm: Rauchentwicklung in früherem Hotel

Möglicherweise ein Defekt in der elektrischen Anlage eines Warenaufzugs führte am gestrigen Montag gegen 12.15 Uhr zu einer Rauchentwicklung und zu einem Feuerwehreinsatz in einem nicht mehr genutzten Hotel in Beuron.