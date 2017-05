Beuron E-Bike Ladestationen gehen im Landschaftspark Junge Donau in Betrieb

Der Landschaftspark Junge Donau nimmt seine ersten fünf E-Bike Ladestationen in Betrieb. Das Projekt verbessert nicht nur die touristische Infrastruktur, sondern soll im Interreg-Projekt LENA auch europaweite Wirkung entfalten, heißt es in einer Mitteilung des Landschaftsparks.

Mobilität ist eines der Leitthemen im Landschaftspark Junge Donau, der seit 2011 die Kommunen an der Donau und drei Projektpartner zwischen Donaueschingen und Sigmaringen vereint. Vier von ihnen haben die ersten fünf E-Bike Ladestationen in Betrieb genommen. Ab sofort kann man in Donaueschingen, Immendingen, Tuttlingen und Mühlheim sein E-Bike unterwegs laden. Das Besondere: Man muss sein Ladegerät nicht mitführen. Mit herstellerkompatiblen Ladekabeln kann man direkt an die Ladestation anschließen. Wer kein eigenes Kabel besitzt, kann in der Nähe gegen Pfand ausleihen. Entweder direkt an den Ladestationen oder im Stadtgebiet gibt es auch offenes WLAN. "Man sieht von Tag zu Tag mehr E-Bike-Fahrer, und der Trend beginnt erst", so Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck, der auch Sprecher des Landschaftspark Junge Donau ist. Der Service ist vorerst kostenfrei, weil sich ein Bezahlsystem nicht rechnet. Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland GmbH, bewertet das Projekt als wichtiges Infrastrukturelement, das zwar mit dem Donauradweg die Hauptschlagader und den unbestritten schönsten Abschnitt des Donauradwegs bespiele, aber: "Die leichtere Erreichbarkeit der Höhen bindet die Gemeinden jenseits und diesseits des Donautals stärker an."

Sigmaringen ist mit seinen bereits bestehenden E-Bike Ladestationen in das Netzwerk eingetreten. Die "Junge Donau E-Stationen" sollen auch für Gemeinden außerhalb des Landschaftsparks geöffnet werden. Fortgesetzt wird das Projekt im Rahmen des EU-Interreg-Projektes LENA. Gefördert werden Donauraumprojekte mit 85 Prozent. Der Landschaftspark ist im LENA-Projekt einer der Partner aus zehn Donauraumländern mit einem Gesamtetat von rund 315 000 Euro, davon 268 000 Euro aus Brüssel. Innerhalb des Maßnahmenpakets werden rund 75 000 Euro in die nächsten zwölf E-Ladestationen investiert. Mit Dieter Schaaf wurde zudem auch ein sogenannter E-Manager installiert, der für Beratung und Umsetzung verantwortlich zeichnet. Seine nächste Aufgabe: Standorte finden für E-Bike Ladestationen.

Info: Der Landschaftspark Junge Donau ist ein interkommunaler Zusammenschluss der zwölf Gemeinden und Städte zwischen Donaueschingen und Sigmaringen, der sich seit 2011 in Kooperation mit dem Naturpark Obere Donau, der Erzabtei Beuron und der Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH Aufgaben in Politik du Verwaltung annimmt, die im interkommunalen Verbund die Zukunftsfähigkeit der Region sichern sollen.