Beuron Donautal-Tourismus Hohenzollern und Walter Knittel sind aktiv für das Donauberglang

Werbung ist wichtig, aber längst nicht alles. Nur wenn Angebote, Service, Kundenorientierung, Gastfreundlichkeit und die Werbung national und international verzahnt sind, kann sich der Tourismus in der Donaubergland-Region weiter entwickeln und gegen die Mitbewerberregionen halten. Diese Grundsätze formulierte Walter Knittel bei der Jahresversammlung des Beuroner Tourismusvereins Donautal-Tourismus Hohenzollern im Käppeler Hof in Thiergarten.

Der Geschäftsführer der Donaubergland Marketing- und Tourismus GmbH aus Tuttlingen traf mit seinen Thesen bei den wenigen Teilnehmern der Versammlung auf offene Türen.

Drei Schlaglichter zeigten bei der Versammlung, womit die aktiven Tourismusmacher im Donautal zu kämpfen haben. Zunächst stellte Tourismusvereinschef Günter Irion fest, dass nur zwölf von rund 35 Mitglieder zur Jahresversammlung gekommen waren. Im Jahresrückblick erwähnte der Vorsitzende seinen Aufruf an die Mitglieder, eigene Pauschalangebote zu entwickeln. Auf diesen Aufruf habe es kaum Widerhall gegeben. Walter Knittel brachte später noch einen dritten Punkt in die Diskussion ein. Er erinnerte an Widerstände innerhalb der Bevölkerung, weil Bürger nicht einsehen würden, wozu öffentliche Gelder für Tourismusarbeit überhaupt gut und sinnvoll sind.

Zwischen einer kritischen Öffentlichkeit, einer Anzahl von schwer zur Mitarbeit zu motivierenden Gastronomen und privaten Zimmer- und Ferienwohnungsvermietern bemüht sich der Tourismusverein, trotzdem neue Impulse für den Fremdenverkehr zu setzen. Dabei ist der örtliche Verein auch auf die Hilfe der Donaubergland GmbH angewiesen. Denn, so fragte Walter Knittel, was nützten tolle örtliche Angebote, wenn der Urlauber aus Norddeutschland oder dem Ausland überhaupt nichts von diesen Angeboten erfährt? Vor Ort müssten neben der Infrastruktur Service und Gastfreundschaft stimmen.

Auf der Karte der Tourismusgebiete ist das Donaubergland, das sich vorwiegend auf den Landkreis Tuttlingen und das Donautal mit einigen Sigmaringer Kreisgemeinden erstreckt, nur ein winziger Punkt. Mächtige Urlaubsregionen wie Schwarzwald, Bodensee, Tirol und Südtirol überdecken diesen kleinen Punkt. Knittel: "Wir müssen deshalb auf Leuchtturmprojekte wie unsere neuen Premium-Wanderwege setzen." Mit diesem Spartenangebot gelänge es, bundesweit und international in entsprechenden Medien zu kommen, die sich genau an die Zielgruppe der Wanderfreunde richteten. Eine Fremdenverkehrswerbung in der Breite hält Knittel für schwer machbar. Zum einen stünden allein dem Tourismusmarketing im ohnehin schon bekannten Schwarzwald zehn Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Zum anderen führe die Vielzahl von Verbänden, die im Oberen Donautal zusammentreffen, zu viel Prospektmaterial.

Wanderer wollen etwas erleben, etwas von den Besonderheiten der Region sehen, in der sie Urlaub machen. Im Donautal seien das beispielsweise die zahlreichen Burgruinen. Deshalb sucht der Beuroner Tourismusverein den Schulterschluss mit dem Ruinenschutzverein. Dessen neuer Vorsitzender Emil Laschinger stellte die Arbeit des Vereins vor. Er kann sich vorstellen, dass sich sein Verein mit Führungen auf der Ruine Falkenstein am Rahmenprogramm für die Besucher beteiligen kann.

Für ein Muss halten Walter Knittel und Günter Irion die Präsenz im Internet. Knittel: "Für viele ist das Internet die Informationsquelle schlechthin." Dazu gehöre auch die Möglichkeit, online verbindlich buchen zu können.

Im Rahmen dieser Hauptversammlung wurden der stellvertretende Vorsitzende Armin Eha und Beisitzer Manfred Frei in ihren Ämtern bestätigt.

Zertifizierung

Ein Aufgabenfeld des Tourismusvereins wird die Zertifizierung von Ferienwohnungen sein. So soll sich der Wanderer, der ein Etappenquartier sucht, schon an Hand der vergebenen Sterne ein grobes Bild davon machen können, was ihn abends am Ziel erwartet. Es würden bis zu fünf Sterne vergeben, die alle drei Jahre kontrolliert werden, hieß es bei dem Treffen. (hps)