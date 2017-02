Beuron Das Publikum führt Regie beim Impro-Theater im Fabrikle

Das Team von Utobia stellt die Regeln herkömmlichen Theaters völlig auf den Kopf. Das konnten jetzt die rund 60 Besucher im Fabrikle in Hausen im Tal wieder live und begleitet von vielen Lachern erfahren.

Normalerweise verzieht sich ein musisch begabter Mensch in sein Denkstübchen und erarbeitet dort einen Text. Diesen Text setzen später dann ein Regisseur und sein Team in ein Theaterstück um. Beim Impro-Theater ist das nun aber genau anders herum: Die Darsteller stehen dabei auf der Bühne und wissen nicht, was auf sie zukommt. Das Publikum ruft Begriffe oder kurze Handlungsstränge in den abgedunkelten Saal und danach müssen sich die Akteure richten. Sprich: Das Publikum führt Regie

Da war Flexibilität gefordert, beispielsweise bei der Gesangsnummer. Das Publikum durfte Länder nennen, aus denen Winterlieder zu singen sind. Da wurden Exoten wie Finnland oder Württemberg genannt. Die dann zu hörenden Lieder waren alle frei erfunden. Die Utobia-Leute schafften es, sich mit wenigen Dekorationsstücken als Vertreter des jeweiligen Landes vorzustellen. Und wenn das mit der Sprache nicht klappte – Fantasiewörter, die nach Finnisch oder Russisch klingen, waren schnell gefunden. Zusätzliche Hürde – die Besucher durften auch sagen, wovon die Lieder handeln sollten.

In einem anderen Part hatten die Theatermacher eine Szene bereits in grobem Rahmen vorbereitet. Jetzt sollten sich die Fabrikle-Besucher für einen Geruch entscheiden. Das Utobia-Team entschied sich für "nassen Hund" und schafften es sinnvoll nachvollziehbar, diesen Geruch in ihr Stück, das dann auch noch in einer Metzgerei spielte, einzubauen.

Da war der Einstieg in den Abend noch eine richtige Aufwärmübung. Es ging um Oma Lises Beschwerde bei einer Behörde. Das Publikum entschied sich für einen lauten Nachbarn als Beschwerdegrund und für das Ordnungsamt als Ansprechpartner. Alleine die Konstellationen für die einzelnen Spielsquenzen auf der Bühne hatten schon genügend Lachpotenzial. Dazu gab es noch viele Pointen, die die Schauspieler auf der Bühne aus ihrem Spiel heraus entwickelten. Da war Lachen garantiert.