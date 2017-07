Beuron Chor singt für Maria-Hilf

Der Beuroner Chor lädt auf Sonntag, 16. Juli, 17 Uhr zum Welschenbergkonzert in der Kirchenruine Maria-Hilf bei Mühlheim ein. Das weit über die Kreisgrenze hinaus bekannte Konzert findet in der stimmungsvollen Atmosphäre des Konzertsaals der renovierten Wallfahrtskirche statt.

Seit vielen Jahren ist das Kleinod Schritt für Schritt renoviert worden, zum größten Teil durch Sanierungsgelder des Landesdenkmalamtes, teilt der Chor mit. So ist der Förderverein aber weiterhin auf Spenden angewiesen, um diese einmalige Pilgerstätte der Bevölkerung zu erhalten. Es finden jährlich überkonfessionelle Veranstaltungen statt wie Maiandachten,, Dekanatswallfahrten und weitere kirchliche Treffen. Seit vielen Jahren unterstützt der Beuroner Chor das Projekt zur Erhaltung der Kirchenruine. So haben sich die Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Hans-Peter Merz aus Albstadt dazu entschlossen, erneut ein Konzert zu geben. Das Programm spannt einen Bogen von Werken aus dem 15. Jahrhundert bis zur Moderne und wird gestaltet vom Beuroner Chor, der im Vorjahr sein 40-jähriges Bestehen feiern konnte und dem Bläserensemble der Stadtkapelle Mühlheim unter Leitung von Antal Fenyvesi. Es erklingen Stücke von weniger bekannten Meistern wie Max Bruch und Jakobus Gallus, aber auch von bekannten Komponisten wie Josef Gabriel Rheinberger, Konradin Kreutzer und von Felix Mendelssohn Bartholdy. Als Schmankerl können die Zuhörer dem Ave Maria von Karl May lauschen, der als Komponist wahrscheinlich den meisten unbekannt ist, teilt der Chor weiter mit. In dem ehemaligen Kirchenschiff sind Sitzplätze garantiert, die Zufahrt ist mit dem Auto erlaubt. Es gibt zwei Möglichkeiten, von Mühlheim aus oder vom Gasthaus Bergsteig bei Fridingen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Stadtpfarrkirche in Mühlheim statt. Karten und Programme gibt es für die Interessierten an der Abendkasse vor Ort, heißt es in der Mitteilung des Chors weiter.