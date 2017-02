Beuron Bürgermeisteräußert Bedenken

Beuron-Thiergarten (hps) Bekommt der kleinste Beuroner Teilort Thiergarten in absehbarer Zeit einen Anschluss an die schnelle Datenautobahn oder nicht? Diese Frage warf Ratsmitglied Rüdiger Bertsch in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf. Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller zeigte sich skeptisch, ob das so schnell möglich sein werde. Er verwies auf die laufenden Verhandlungen der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BSL) mit der EnBW. Gleichzeitig äußerte Osmakowski-Miller Zweifel, ob die von der EnBW geplante 20-KV-Leitung überhaupt gebaut wird. Im Rahmen dieser Leitungsarbeiten soll das Glasfaserkabel für Gutenstein und Thiergarten mit verlegt werden. Grund für die Bedenken des Bürgermeisters ist der Umstand, dass die EnBW ihr Versorgungsnetz in Gutenstein an die Stadtwerke Sigmaringen abgibt.

Bernt Aßfalg ist gleichzeitig Chef der Sigmaringer Stadtwerke und kaufmännischer Geschäftsführer der BSL. In beiden Funktionen verhandelt er mit dem EnBW-Konzern. Für die BSL geht es um die Mitverlegung des Glasfaserkabels beim Bau der 20-KV-Leitung. Er teilt die Bedenken des Beuroner Bürgermeisters nicht: "Die 20-KV-Leitung ist ein überregionales Projekt, das die EnBW ungeachtet von Gutenstein braucht." Die Übergabe des Stromnetzes und der Bau der Stromleitung hätten nichts miteinander zu tun.

Bernt Aßfalg skizziert die nächsten Schritte so: "Wir werden demnächst der EnBW ein Angebot für die Mitverlegung des Glasfaserkabels beim Bau der 20-KV-Leitung unterbreiten." Wenn die Verhandlungen mit dem Energieriesen erfolgreich verlaufen, kann aber nicht gleich mit dem Bau begonnen werden. Denn zunächst muss beim Innenministerium der Antrag auf die staatliche Breitbandförderung gestellt werden. Im besten Fall kann die BLS mit einem Zuschuss von 90 Prozent rechnen. Aßfalg betont: "Wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit Stuttgart gemacht, was die Bearbeitungszeit solcher Anträge anbelangt." Im März wird die BLS den Zuschlag für einen Netzbetreiber erteilen. Der Sigmaringer: "Die Thiergartener bekommen dann Kabel und Betreiber geliefert und können loslegen."