Beuron Breitband-Ausbau im Schneckentempo

Das schnelle Internet rückt für die potenziellen Nutzer im Donautal näher, allerdings nur im Schneckentempo. Frühester Starttermin für Thiergarten könnte so das Jahr 2019 sein.

Und für andere Orte im Donautal sieht es noch schlechter aus: Neidingen, Hausen, Langenbrunn und Beuron selbst haben noch keine zeitliche Perspektive. Wie Andreas Gräfe von der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) vor dem Gemeinderat berichtete, gilt es zunächst noch, praktische und für das Gesamtprojekt bürokratische und politische Hindernisse zu überwinden, um eine Versorgung mit schnellem Internet zu bewerkstelligen.

Außerordentlich unzufrieden über die Förderung durch das Land zeigte sich Beurons Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der Gräfe seine Sicht der Dinge darstellte. Statt dem angekündigten Fördersatz in Höhe von 90 Prozent kämen für das Beuroner Projekt nur 61 Prozent im Donautal an, sagte der Bürgermeister.

Eine praktische Hürde, von der der Sigmaringer Geschäftsführer sprach, hat vier Buchstaben und die laute: EnBW. Der Energiekonzern habe ursprünglich die Absicht gehabt, 2017 eine 20-KV-Stromleitung unterirdisch zu verlegen, erläuterte Gräfe. In diesen Graben von Gutenstein bis Thiergarten müsste aus Kostengründen auch das Glasfaserkabel mit verlegt werden. Doch Gräfe sagte: "Inzwischen scheint die Leitung auf der Prioritätenliste des Stromkonzerns nach unten abgerutscht zu sein."

Damit nun überhaupt Bewegung in die die Sache kommt, habe die BLS nun ihrerseits der EnBW ein Angebot unterbreitet, die Stromleitung im Glasfasergraben mit zu verlegen. Die Antwort auf dieses Angebot stehe derzeit noch aus, werde aber in den kommenden Wochen erwartet. Zum Hintergrund: Die BLS will das Glasfaserkabel für Thiergarten an den Verteiler in Langenhart anschließen. Um die Grabarbeiten möglichst preisgünstig zu gestalten, ist eben die Zusammenarbeit mit der EnBW notwendig.

Den Förderantrag kann die BLS aber erst dann stellen, wenn zum einen die Antwort des Energieriesen vorliegt und zum anderen die notwendige Bescheinigung der Landesanstalt für Kommunikation (LfK) über die technische Sinnhaftigkeit des Projekts vorliegt. Zur Beschleunigung des Gesamtverfahrens kann die Gemeinde, so erläuterte der Sigmaringer, zunächst aber die Ausführungsplanung in Auftrag geben.

Das politische Problem liegt laut Gräfe in der Landeshauptstadt Stuttgart. Dort sei nach der jüngsten Landtagswahl die Zuständigkeit für die Bewilligung der Breitband-Anträge nämlich vom Ministerium für den Ländlichen Raum ans Innenministerium übergegangen. Dort müsse die entsprechende Abteilung aber erst noch aufgebaut werden, stellte er fest und fuhr fort: "Die dortigen Mitarbeiter sind noch in der Findungsphase. Es liegen bereits 350 unbearbeitete Anträge vor." Es sei deshalb aus Sicht der BLS unmöglich zu sagen, wie lange das Ministerium für die Bearbeitung des Beuroner Antrags noch brauchen werde.

Eine Unsicherheit gibt es auch auf Beuroner Seite, die zu dieser Situation noch hinzukommt: In Hausen und Langenbrunn soll so das Nahwärmenetz eventuell kommen. Dann könnten die Datenkabel gleich mit verlegt werden. Doch bisher weiß noch niemand im Tal, ob es dieses Wärmenetz tatsächlich geben wird.

Die Bürokratie auf Landesseite macht der BLS aber noch mehr Arbeit. Es geht darum, dass Förderanträge auf 750 000 Euro gedeckelt sind. Der Anschluss für ganz Beuron verursacht indes Kosten in Höhe von 962 000 Euro. Gräfe sagtezur Konsequenz dessen für die BLS: "Wir müssen den Antrag splitten, um die 750 000-Euro-Grenze einzuhalten." Das Ziel, alle Beuroner Haushalte mit direkten Glasfaseranschlüssen zu versorgen, würde aus heutiger Sicht weitere 3,8 Millionen Euro kosten.

Ohne Geld aus der Stuttgarter Regierungskasse läuft also nichts beim Breitbandausbau im Donautal und genau hier liegt der Grund für die Unzufriedenheit des Bürgermeisters. Osmakowski-Miller rechnet vor: "Von den 962 000 Euro übernimmt das Land nur 589 000 Euro. Das sind 61 Prozent." Das Land selbst spreche aber, so der Bürgermeister, von einem Fördersatz von 90 Prozent.

Der Anschluss

Die Erschließung des Donautals für das schnelle Internet hat wie Bernt Aßfalk, Geschäftsführer der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) erläutert, zwei Stufen: Im ersten Abschnitt, einer Art Grundversorgung, wird das Glasfaserkabel bis zu einer zentralen Stelle im Ort verlegt und von dort aus mit dem vorhandenen Kupferkabel zu den einzelnen Grundstücken verlängert. Durch die Nutzung des Kupferkabels wird aber die Übertragungsgeschwindigkeit verlangsamt. Das Maximum an Leistung kann erst genutzt werden, wenn das Glasfaserkabel direkt bis zu jedem Gebäude reicht. Das kostet für Beuron zusätzlich 3,8 Millionen Euro. (hps)