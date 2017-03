Beuron Beuron legt neue Wanderkarte auf

Wanderwege auf den Nachbargemarkungen werden eingearbeitet:

Nach fünf Jahren soll es für Wanderfreunde im Donautal wieder neues Kartenmaterial geben. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat, den Druck von zunächst 10 000 Exemplaren zum Gesamtpreis von 27 200 Euro in Auftrag zu geben.

Nicht nur das Straßennetz ändert sich ständig, auch das Wanderwegenetz wird erweitert. 2011 hatte der Gemeinderat beschlossen, für den Ortsteil Beuron eine neue Wanderwege-Beschilderung in Auftrag zu geben. Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller sagte dazu erklärend: "Hieraus ergaben sich zum Teil neue Wanderwege und so mussten auch die Wanderwegetafeln neu gestaltet werden." Die noch vorhandenen Restbestände der Wanderkarten aus dem Jahr 2008 waren 2012 aufgebraucht. Der Gemeinderat wollte, so der Bürgermeister, mit einer Neuauflage der Wanderkarte so lange warten, bis die Wanderwege-Beschilderung in der gesamten Gemeinde erneuert ist. Dieser Zeitpunkt ist aus Sicht der Rathausverwaltung nun erreicht. Die neue Wanderkarte soll durch moderne Drucktechnik und dem Maßstab 1:25 000 besonders nutzerfreundlich gestaltet werden.

In die neue Karte werden auch die Wanderwege auf den Nachbargemarkungen eingearbeitet. Dazu erklärte Elvira Unger von der Beuroner Gemeindeverwaltung: "Die Karte umfasst den Talabschnitt von Fridingen bis Sigmaringen und von Frohnstetten im Norden bis Meßkirch im Süden." Dennoch werden sich, wie Unger erläuterte, die Nachbargemeinden nicht an den Druckkosten beteiligen. Sie ist sich aber sicher, dass die Nachbargemeinden Karten bestellen werden, um sie in ihren Rathäusern Urlaubern anzubieten.

"Wir machen die Kartenprojekte für alle, schließlich ist Beuron zentralerusort im Oberen Donautal." Früher, so trug der Bürgermeister vor, wurden im Jahresdurchschnitt 1000 Karten verkauft. Diesen Durchschnitt zugrunde gelegt, müsste die jetzt bestellte Auflage in zehn Jahren vergriffen sein. Sollte Nachfragebedarf beispielsweise aus den Umlandgemeinden oder aus der Gastronomie vorhanden sein, könnte in Mindestmengen von 5000 Stück nachgedruckt werden. Osmakowski-Miller kündigte an, die Gemeinde werde versuchen, durch Werbung die Kosten zu senken.

Sind Wanderkarten in der Zeit von Karten-Apps auf dem Smartphone überhaupt noch gefragt? Walter Knittel von der Donaubergland GmbH in Tuttlingen sagt dazu: "Nicht selten gibt es Wald auch kein Netz und dann steht man buchstäblich im Wald."

Die Kosten

Für die Endverbraucher soll die Wanderkarte 4,90 Euro kosten. Großabnehmer wie Buchhandlungen oder Gemeindeverwaltungen bekommen das Wegeverzeichnís für 3,80 Euro. Die Beuroner erhoffen sich einen Gewinn von rund 65 000 Euro. (hps)