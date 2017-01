Beuron Beuron investiert 1,1 Millionen Euro

Eine satte Zuführungsrate von 64 000 Euro und trotz einer Investitionssumme von 1,1 Millionen Euro der Verzicht auf neue Kredite – das sind zwei der wichtigsten Kennzeichen des neuen Haushaltes der Gemeinde Beuron. Am Mittwoch stimmten die Ratsmitglieder einstimmig für das Zahlenwerk. Die kommunalen Schulden konnten im Vorjahr um rund 11 700 Euro auf 138 000 Euro gesenkt werden.

In diesem Jahr kann sich die Gemeinde einen kräftigen Schluck aus der Rücklagenflasche gönnen. Dem kommunalen Sparstrumpf sollen 2017 304 000 Euro entnommen werden. Wie Elisabeth Weigele, die für Beuron zuständige Fachfrau von der Stadtverwaltung Sigmaringen, erläuterte, ist dies der Grund, weshalb 2017 keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen. Gegenwärtig stehen der Kommune aus diesem Topf noch fast 950 000 Euro zur Verfügung. Am Jahresende werden es nach dem heutigen Planungsstand noch 646 000 Euro sein. Weigele: "Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand liegt bei 45 000 Euro." Die Gelder in der Rücklage werden, wie Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller unterstrich, für wichtige Infrastrukturmaßnahmen dringend benötigt.

Zusammen mit der Zuführungsrate und dem Griff in die Rücklage bringt die Gemeinde in diesem Jahr selbst rund 363 000 Euro auf. Um die Investitionssumme von 1,1 Millionen Euro finanzieren zu können, ist die Gemeinde auf 737 000 Euro aus der Zuschusskasse der Stuttgarter Landesregierung angewiesen. Die teuersten der für dieses Jahr geplanten Bauprojekte sind der Anschluss der Klostergemeinde Beuron an die Kläranlage in Neidingen (465 000 Euro), die Erneuerung des Mischwasserkanals und der Trinkwasserleitung in der Bergstraße (378 000 Euro), sowie die Instandsetzung des Zufahrtswegs von der Kohlplatte zum Rheinfelder-Hof für 120 000 Euro. Kleinere Maßnahmen im begonnen Jahr sollen beispielsweise der Bau einer öffentlichen Toilette am Radweg beim Spielplatz in Hausen im Tal mit 45 000 Euro und der Kauf und die Montage eines weiteren Parkgebührenautomaten für 5000 Euro sein, hieß es in der Sitzung.