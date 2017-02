Beuron Abi Wallenstein und HoBo Daub: Konzert offenbart urigen und ursprünglichen Blues

Abi Wallenstein und Hobo Daub bringen den Blues ins Fabrikle:

Beuron-Hausen i.T. – "Wisst ihr, was beim Blues ganz wichtig ist? Ekstase!", erklärt Abi Wallenstein mit einem breiten Grinsen. Kurz zuvor hat er sein Publikum mit seinem ersten Stück ins kalte Wasser geworfen. "Das ist sofort ein Song, bei dem ihr mitsingen könnt!" Als die Menge dann zunächst etwas verstohlen mitnuschelt, gibt es den augenzwinkernden Rüffel des Bluesgitarristen.

Und ja: Abi weiß wovon er spricht. Über 50 Jahre bespielt der gebürtige Israeli und Vollblut-Wahlhamburger die Bretter, die die Welt bedeuten. Auf der Straße. In den Großstädten. In den Dörfern. Oder eben im Donautal. Denn Abi braucht nicht viel. Sechs gespannte Saiten und zehn zupackende Finger. That´s it! Wallenstein zupft einen urigen und ursprünglichen Blues, sein Spiel offenbart eine markante Gravitas und Melancholie. Jeder einzelne Anschlag wirkt gewichtig und entscheidend, verletzend und verletzlich. Die Gitarre reift auch ohne Text zum melancholischen Erzählmedium abseits allen Lagerfeuergedudels und es wirkt fast so, als hätte sie, einer Speicherkarte gleich, die vergangenen Wallenstein-Jahrzehnte von Straßenmucke bis Joe Cocker-Vorprogramm in sich aufgesogen. Zentnerschwer und krächzend windet sich das aus den wehmütig angeschlagenen Saiten geborene Picking-Monstrum in den prall gefüllten Saal des Fabrikles. Blues muss leiden, sich im Schmerz suhlen. Das ist alternativlos und beinahe semiotisch in seinen DNA-Strängen eingewoben und Wallenstein versteht es, diese Relikte des Ursprungsmythos zu revitalisieren.

Andererseits ist da diese allzeit präsente Leichtigkeit und Coolness, die den Blues immer prägte und die Wallenstein bereits in den 60er Jahren aufsaugte. Er selbst ist eine Erscheinung für sich, Schiebermütze, Stiefel und Schuhe sind aus dunklem Leder gefertigt, dazu eine Mick Jagger Gedächtnis-Hose und das rauchige Robben Ford Gedächtnis-Organ. Und natürlich ist da das Zusammenspiel mit seinem heutigen Bühnenpartner Holger "Hobo" Daub an der Blues Harp. Daubs Mundharmonika Spiel ist intuitiv und eigenständig, bricht immer wieder aus und weg, ohne seinen Kollegen aus dem Gehör zu verlieren. An dieser Stelle ergänzen sich die beiden Hamburger beinahe ideal: Daub und Wallenstein sind keine Technikfanatiker, sie stellen Emotion und Ausbruch über technische Brillanz.

So springen die Funken stetig hin und her, schlagen ein, entfachen improvisiertes Feuer. Die Playlist ist kurzweilig. Das Duo spielt Bob Dylan (Someday Baby) und Creedance Clearwater Revival (Long As I Can See The Light) – am stärksten ist Wallenstein aber, wenn er sich an den Urvätern orientiert. An Charley Jordan, dessen Titanic Blues er covert, oder Leadbelly. Darin offenbart sich eine aufrichtige, vibrierende Zeitreise. Und am Ende, da bekommt er sie… Wohlverdient! Die Ekstase!