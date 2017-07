vor 7 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Beuron 400-faches "Nein" zum Kalk-Abbau bei Protestaktion gegen Abbau am Mittelberg

Für die 400 Teilnehmer der Protestaktion gegen den Abbau von hochreinen Kalken am Mittelberg ist die Sachlage klar: Es darf diesen Abbau nicht geben. Die Aktion in der Thiergartener Donautalstraße verlief am Samstagnachmittag völlig störungsfrei. Als Redner traten Gerhard Stumpp vom BUND in Sigmaringen und einer der drei Sprecher der IG "Pro Mittelberg", die Wahlkreisabgeordnete im Landtag Andrea Bogner-Unden und der stellvertretende Landesvorsitzende des BUND, Stefan Flaig, auf. Der CDU-Abgeordnete Klaus Burger ließ sich mit Hinweis auf andere Terminverpflichtungen für diesen Nachmittag entschuldigen.