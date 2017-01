Balingen Saufkumpanen beklauen 27-Jährigen

Ganz schlechte Erfahrungen hat ein 27-jähriger Student in der Nacht zum Montag mit fünf neuen Bekannten gemacht: Die Unbekannten sollen den jungen Mann bestohlen haben, wie es in einer Polizeimitteilung heißt.

Nach dem gemeinsamen Zechen im Stadtimbiss, wo man sich um Mitternacht herum kennengelernt hatte, lud er die Männerclique zu sich in die Bahnhofstraße ein, wo weiter getrunken wurde. Um 3 Uhr nachts war die Party dann zu Ende und die Gäste machten sich auf den Heimweg, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Morgens um 10 Uhr stellte der junge Mann dann fest, dass sein Mobiltelefon, eine Spiegelreflexkamera und seine Jacke im Gesamtwert von fast 500 Euro nach der gemeinsamen Feier fehlen. Die Männer, die er eingeladen hatte, konnte der Bestohlene nur vage beschreiben, heißt es in der Mitteilung der Beamten weiter.