Albstadt Müllmänner finden Kaninchen in Glascontainer

In einem Glascontainer entsorgen wollte ein Unbekannter sein schwarz-weißes Zwergkaninchen. Das kleine Tier überlebte sowohl das Entladen des Glascontainers als auch das Leeren des Müllfahrzeugs und konnte mit Verletzungen der Tierschutzgruppe Bodelshausen/Hechingen übergeben werden, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Das Zwergkaninchen war unterkühlt, eine Pfote war gebrochen und es steckten mehrere Glassplitter im Fell. Eine Tierärztin kümmerte sich um das Haustier. Gefunden wurde das Tier am Mittwochvormittag beim Ausladen des Müllfahrzeugs, teilen die Beamten mit. Das Tier sei am Dienstag oder Mittwoch in den Glascontainer in der Nähe der Firma Groz-Beckert in Ebingen oder beim Thalia-Theater in Tailfingen gesteckt worden. Die Beamten in Bisingen ermitteln nun wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz.