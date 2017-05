Dormettingen Gewinnt freien Eintritt zum Elements Festival!

Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Elements Festival zum größten Electronic Music Festival der Region entwickelt. Ende Mai findet es zum dritten Mal statt und wird über 8.000 Besucher ins Schiefererlebnis Dormettingen locken.

Am 26. und 27. Mai können sich rund 8.000 Elektro-Fans vom Talent nationaler und internationaler DJs im Schiefererlebnis Dormettingen überzeugen. Dreißig von ihnen werden an den zwei Festivaltagen hinter den Turntables dafür sorgen, dass vor den insgesamt vier Bühnen die Tanzflächen glühen. Zum Line-Up zählen in diesem Jahr Tujamo, Lexy & K-Paul, Ummet Ozcan, Umek, Felix Kröcher und viele mehr.Bei der Warm-Up-Party am Freitag (26. Mai) wird unter anderem das Berliner Produzenten-Duo Younotus auflegen. Die beiden DJs schufen gemeinsam mit ihrem Kollegen Alle Farben die Hits "Please Tell Rosie" und "Supergirl", die ganz oben in den Charts im deutschsprachigen Raum rangierten und mit Gold- und Platin-Auszeichnungen überschüttet wurden.Außerdem kommt am Samstag (27. Mai) der Musiker Wankelmut zum Elements Festival, dessen Song "One Day" in Deutschland und Österreich mit Platin ausgezeichnet wurde. Die Schweizer begeisterte der deutsche House- und Techno-DJ noch mehr. Denn die Eidgenossen verliehen seinem Track sogar dreifachen Platinstatus.Wer nun Lust bekommen hat, diese Top Acts live zu sehen, kann bis zum 19. Mai um 12 Uhr an der Verlosung der Gästelisteplätze teilnehmen und ist mit ein bisschen Glück am letzten Maiwochenende beim Elements Festival dabei.Weitere Infos zu den Tickets, dem Line-Up und zum Camping am Festivalwochenende gibt es auf elements-festival.de