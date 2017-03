Balingen Balingen erhält Grüne Umweltzone ab Anfang April

Wie im Luftreinhalteplan festgelegt, tritt die grüne Umweltzone in Balingen zum 1. April 2017 in Kraft. Für die Ausgabe der grünen Plaketten sowie für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen ist die Kraftfahrzeugzulassungsstelle des Landratsamts Zollernalbkreis zuständig, heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen.

Rückblende: Das Regierungspräsidium und die Stadt Balingen hatten sich im Dezember darauf geeinigt, die im Luftreinhalteplan für das Stadtgebiet ursprünglich schon zum 1. Januar festgesetzte grüne Umweltzone vorerst nicht einzuführen. Stattdessen sollte mittels neuer Messungen überprüft werden, ob bereits die bisher schon umgesetzten Maßnahmen sowie das seit 1. Januar geltende Tempo 30 in der Schömberger Straße in Balingen-Endingen zu einer Einhaltung der Grenzwerte geführt haben.

Die Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz führt aus diesem Grund seit Anfang des Jahres Messung an den ausgewählten Messpunkten in der Schömberger Straße, in der Wilhelmstraße und in der Bahnhofstraße durch. Die Auswertung der bisher vorliegenden Messzyklen hat nun jedoch ergeben, dass fast alle Proben zum Teil deutlich über dem gesetzlich zugelassenen Grenzwert liegen. Nur ein Messergebnis Anfang Januar lag knapp unter dem Grenzwert für Stickstoffdioxid als Jahresmittelwert, heißt es in der Mitteilung. Im Gegensatz zu Feinstaub sei der Luftschadstoff Stickstoffdioxid kaum vom Wetter abhängig. Vielmehr sei in Balingen hauptsächlich der Straßenverkehr für die Überschreitungen der Stickstoffdioxidgrenzwerte verantwortlich. So hänge die knappe Unterschreitung der einen Probe auch mit dem aufgrund der Schulferien geringeren Verkehrsaufkommen in der ersten Januarwoche zusammen. "Aufgrund dieses Messergebnisses ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte 2017 nicht sicher eingehalten werden. Das Regierungspräsidium Tübingen ist daher zum Schutz der Gesundheit verpflichtet, zu handeln", wird Regierungspräsident Klaus Tappeser zitiert. "Die Gesundheit der Menschen in Balingen steht im Mittelpunkt. Die Messungen haben klar gezeigt, dass eine grüne Umweltzone erforderlich ist, um die Grenzwerte für Stickstoffdioxid schnellst möglich einzuhalten."

Hintergrund

Der Luftreinhalteplan für Balingen wurde vom Regierungspräsidium Tübingen aufgrund der Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) aufgestellt. Die Messungen, die das ergeben hatten, fanden im Jahr 2013 in der Schömbergerstraße statt.