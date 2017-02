Bad Saulgau Zwei Nester für Störche in Bad Saulgau

Die Stadtverwaltung der Kurstadt hat Storchennestunterlagen auf den Dächern des Rathauses und des Buchauer Amtshauses anbringen lassen.

Bad Saulgau – Über den Zimmereibetrieb Luib hat die Stadtverwaltung laut Mitteilung am vergangenen Dienstag Stochennestunterlagen auf dem Rathaus der Kurstadt und dem Buchauer Amtshaus anbringen lassen. Für die Installation wurde eine 45-Meter-Hubbühne zu Hilfe genommen. Die runden Metallunterlagen wurden vom städtischen Bauhof mit Ästen von Obstgehölzen ausgekleidet, damit die Störche ihren Horst davon ausgehend weiter aufbauen können. Storchennester können mit der Zeit ein Gewicht von über einer Tonne erreichen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat der Maßnahme zugestimmt und auch die Kosten übernommen. In Bad Saulgau und den Ortsteilen gibt es bereits sechs Storchenpaare und es zieht noch mehr Störche in die Landeshauptstadt der Biodiversität. Es könnte also sein, dass dieses Jahr weitere drei bis vier sehr junge Storchenpaare Nistmöglichkeiten suchen. Stellt man nicht genug Nistunterlagen zur Verfügung, bauen die Vögel ihre Nester auf Kaminen und Stromleitungen, was für Mensch und Tier gefährlich werden könnte.