Bad Saulgau Zeugensuche: Fahrzeuge kollidieren in Einmündungsbereich

Zeugensuche: Fahrzeuge kollidieren in Einmündungsbereich

Ein 74-Jähriger ist am Freitag um 12.10 Uhr mit seinem Ford von der Badstraße nach links auf die Paradiesstraße abgebogen und dort mit dem Skoda einer 27-Jährigen kollidiert, die mit ihrem Fahrzeug auf der Paradiesstraße stadteinwärts fuhr, berichtet die Polizei.

Beide Fahrzeugführer geben laut Polizei an, bei Grünlicht in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 75 81/48 20 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.