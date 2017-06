Bad Saulgau Wolfgang Schäuble spricht im Stadtforum Bad Saulgau

Der Bundesfinanzminister kommt am Donnerstag, 8. Juni, als Hauptredner zu einer CDU-Veranstaltung in die Kurstadt.

Bad Saulgau (jüw) Große Vorfreude bei den Christdemokraten: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wird am kommenden Donnerstag, 8. Juni, in einer öffentlichen Veranstaltung im Stadtforum um 16.30 Uhr zu Gast sein und den Hauptpart bestreiten. Dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß ist es somit gelungen, einen der wichtigsten und profiliertesten Mitglieder der Bundesregierung in diesen Wahlkreis einzuladen. „In Schäubles Amtszeit wurde dreimal hintereinander ein ausgeglichener Haushalt ohne neue Schulden verabschiedet, er hat damit einen wichtigen Beitrag für eine generationsgerechte Politik geleistet“, stellte Thomas Bareiß in seiner Mitteilung ausdrücklich fest. Zudem sei Wolfgang Schäuble innerhalb der Europäischen Union ein Garant für einen stabilen Euro.

Der CDU-Bundesminister prägt seit vielen Jahren in zentraler Verantwortung die Politik Deutschlands. So war er als damaliger Innenminister zuständig für einen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes, wirkte somit am Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990 federführend mit. Und er gilt auch als profunder und scharfer Debattenredner, der mit seinen Ansichten nicht hinter dem Bug hält.

Wolfgang Schäuble ist mit seinen 74 Jahren zugleich dienstältester Politiker im Deutschen Bundestag. Er gilt somit – so aktuellen Medienberichten zufolge – auch als Favorit für den Alterspräsidenten, der bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags am 24. September die erste Rede halten dürfte. Bislang galten die Lebensjahre als Kriterium, welcher Abgeordneter Alterspräsident wird. Die Große Koaltion hatte mit ihrer großen Mehrheit beschlossen, dass die Dienstjahre entscheidend sind. Gleichermaßen wurde damit sichergestellt, dass kein AfD-Abgeordneter die Gelegenheit bekommt, in diese Rolle zu schlüpfen.