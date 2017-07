Bad Saulgau Vorhang auf für neuen Spielplan in Bad Saulgau

Acht Theateraufführungen in der Stadthalle. Literarisches und viel Klassik ist zudem mit im Angebot für den Freund anspruchsvoller Kultur.

Bad Saulgau – Auch wenn es die Konkurrenz vielleicht nicht gerne hören mag: Die Kur- und Bäderstadt bleibt im Landkreis das kulturelle Nonplusultra, federführend in Sachen Theater, Literatur und Klassik. Das neue Programm steht. "Ein Alleinstellungsmerkmal", stellt der städtische Kulturbeauftragte Andreas Ruess fest und weist auf stabile Besucherzahlen hin. Gleichwohl hegt er die Hoffnung, den Publikumsgeschmack mit seiner guten Auswahl an Stücken einmal mehr getroffen zu haben und einige mehr als die bislang treuen 400 Theaterabonnenten hinzugewinnen zu können.

Andreas Ruess moralisiert ein wenig, was Theater eigentlich zu leisten vermag, wenn Unsicherheit, Angst, Gewalt und Ratlosigkeit in der Gesellschaft um sich greifen. Sein Gusto: Flucht- und Terrorerscheinungen hätten klar gemacht, dass der kapitalistische Westen nun die Kehrseite der Globalisierung erfahren würde und von der Politik keine schnellen Lösungen zu erwarten seien. Kunst und Kultur, gerade auch das Theater, könnten das alles zwar nicht ändern, so Ruess, gleichwohl könnten sie den Blick auf gesellschaftliche wie individuelle Veränderungen sehr wohl schärfen.

Insofern werden passend zu diesem Thema in der Bad Saulgauer Stadthalle auch assoziative Gegenstücke dem geneigten Publikum angeboten, mit lehrreichem, erzieherischem Charakter. So sei der Lessing-Klassiker "Nathan der Weise", vom Landestheater Tübingen aufgeführt, vielleicht aktueller denn je, der sich schwerpunktmäßig mit dem Humanismus und dem Toleranzgedanken der Aufklärung auseinandersetzt. Oder die "Buddenbrooks" von Thomas Mann. Hier greift die Badische Landesbühne Bruchsal in ihrer Inszenierung den allmählichen Verfall einer Familie auf. Dargestellt wird der Niedergang einer Kaufmannsfamilie im hanseatischen Großbürgertum ab 1835 über vier Generationen hinweg. Oder der vom Tournee-Theater der Konzertdirektion Landgraf verarbeitete Roman von Hans Fallada "Jeder stirbt für sich allein" aus dem Jahre 1947. Dieser basiert auf dem authentischen Fall des Ehepaars Otto und Elise Hampel, das von 1940 bis 1942 in Berlin Postkarten-Flugblätter gegen den NS-Diktator Adolf Hitler ausgelegt hatte und dafür denunziert worden war.

Als Theater im Theater stellt sich zum verheißungsvollen Auftakt am Sonntag, 25. September, das Teatro Delusio der Familie Flöz dar. Es spielt mit unterschiedlichen Facetten der Theaterwelt – zwischen Illusion und Desillusion, bei dem vom wilden Degengefecht über die kaltblütige Kabale bis zur heißblütigen Liebeszene alles geboten sei – eine meisterhafte Komödie einer Maskenspieltruppe, die das Publikum begeistern dürfte.

Was man den Kulturamt bescheinigen muss: Bei der Auswahl der Theaterstücke gibt es stets das Stelldichein einer exzellenten Schauspielerriege. In der Komödie "Der letzte der feurige Liebhaber" von Neil Simon, die von erotischen Abenteuern eines biederen Familenvaters erzählt, ist Martin Lindhoff der Bühnenstar. Er hatte die Fernseh-Titelrolle in "Der Fahnder" und die Hauptrolle bei "Polizeiruf 110" inne. Und darin wirkt ebenfalls die überaus attraktive Sabine Kaack mit, die bei "Diese Drombuschs" oder bei "Soko 5113" dem Fernsehpublikum bekannt wurde und nun auf einen feurigen Liebhaber trifft.

Bei Yasmina Rezas Kömödie "Kunst", ein stubtil-urwitziges Stück über eine Männerfreundschaft, stellen Leonard Lansink, bekannt durch Fernsehkrimis wie "Wilsberg" oder "Pfarrer Braun" und Luc Feit ("Tatort", "Ein Fall für zwei" oder "Soko Stuttgart") eine hervorragende Besetzung dar. Das Publikum darf sich auf eine vergnügliche Theatersaison freuen.

Teatro Delusio, Maskentheater, Familie Flöz am 25. September, 19.30 Uhr

Nathan der Weise, Dramatisches Gedicht von Gotthold Ephraim Lessingam 16. Oktober, 19.30 Uhr

Der Wind hat mir ein Lied erzählt, Zarah-Leander-Revueam 5. November, 19.30 Uhr

Buddenbrooks, Schauspiel von John von Düffel nach Thomas Mannam Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr

Kunst, Komödie von Yasmina Rezaam 13. Januar 2017, 19.30 Uhr

Der letzte der feurigen Liebhaber, Komödie von Neil Simonam Samstag, 18. Februar 2017, 19.30 Uhr

Wie im Himmel, Schauspiel mit Musik von Kay Pollakam Samstag, 11. März, 19.30 Uhr

Jeder stirbt für sich allein, Schauspiel nach Hans FalladaSamstag, 1. April, 19.30 Uhr

Vom Verschwinden der Heimat in der „Globalisierungskelter“, Lesung mit Arnold Stadler und Peter Renz am 14. September, 19.30 Uhr Stadthalle

Christophe Burdoiseau Band, Chansons am 27. November, 19 Uhr, Altes Kloster

Passo Avanti, Das etwas andere Neujahrskonzert, am 10. Dezember, 19 Uhr, Altes Kloster

Die schwarze Spinne, musikalische Lesung mit Stefan Viering und Viktor Oswald, Junges Kunsthaus, Freitag, 6. Januar, 19 Uhr

Notos Quartett, Klavierquartett am Sonntag, 30. Oktober, 19 Uhr

Calmus Ensemble, A-capella am Sonntag, 11. Dezember, 19 Uhr

Guarneri Trio Prag, Klaviertrio am Sonntag, 19. März, 19 Uhr

Alban Beikircher/Bernd Glemser, Sonatenabend Violine/Klavier am Sonntag, 9. April, 19 Uhr

Henriette Gärtner, Klavier am Sonntag, 7. Mai, 19 Uhr

Klenke Quartett/Harald Schöneweg, Streichquartett am Sonntag, 25. Juni, 19 Uhr