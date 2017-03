In der Kirche des Kloster Sießen wurde ein Opferstock binnen weniger Tage zwei Mal aufgebrochen.

Wie erst jetzt angezeigt wurde, brach ein Unbekannter am 28. Februar und 2. März die Opferstöcke in einer Kirche in Sießen auf und entwendete das Bargeld, informiert die Polizei. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.