Bad Saulgau Ulrich Ellison rockt im Franziskaner

Bad Saulgau (jüw) Ulrich Ellison & The Tribe, eine Bluesrockcombo aus Austin/Texas gibt am Samstag, 27. Mai, um 20.30 Uhr ein Gastspiel in der Kultkneipe Franziskaner. Austin, Texas ist bekannt als ein Mekka für Gitarristen in Sachen Blues und Rock. Wie Veranstalter Hans Dangel mitteilt, mischt Ulrich Ellison seit etwa zehn Jahren dort kräftig mit. Geboren im österreichischen Graz, wuchs er mit der Musik der 1980er Jahre auf. Ein Musikstudium bringt ihn nach Wien, wo er bald von den Granden der Wiener Studioszene entdeckt wird. Bereits mit 23 Jahren spielt er für zahlreiche Stars des Austropop. Doch die Wiener Pop/Rockszene ist erst der Anfang: nach abgeschlossenen Jazzstudium ergattert Ellison ein US Scholarship. 2007 folgt der Sprung in die amerikanische Szene. Inzwischen konnte er dort drei der begehrten Downbeat-Jazzpreise abräumen und zählt zu Austins bekanntesten Musikern. 200 Konzerte im Jahr, Fernseh- und Festivalauftritte zählen mittlerweile zum Alltag. Jetzt ist der Gitarrist wieder auf ausgedehnter Europatour. Das neue Album “America Stars and Stripes” ist im Vormonat April erschienen, es kommt noch einmal deutlich rockiger als die bisherigen Releases, auch wenn die Blueselemente nie verschwinden.