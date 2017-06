Bad Saulgau Turbulenzen bei den Aufsichtsratswahlen in Bad Saulgau

Die Volksbankvertreterversammlung bestätigt den Vorsitzenden Max Erbgraf zu Königsegg-Aulendorf durch einhellige Wiederwahl. Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer scheitert dagegen mit seiner Kandidatur. Diskussionsfreudige Teilnehmer hinterfragen im Stadtforum nicht nur die Auswahl der Kandidaten für den Aufsichtsrat, sie sparen auch bei den beabsichtigten Filialschließungen nicht mit Kritik.

Bad Saulgau – Spannender lässt sich eine Wahl kaum inszenieren. Bei der Vertreterversammlung der Volksbank Bad Saulgau im Stadtforum galt es, den Aufsichtsrat mit drei neuen Personen zu bestücken. Während die Wiederwahl des amtierenden Vorsitzenden Max Erbgraf zu Königsegg-Aulendorf und den darin vertretenen Stefan Röck und Claudia Heydt per Akklamation zügig und einhellig vonstatten ging, gab es zu den drei neu zu bestellenden Personen eine intensiv geführte Debatte mit überraschendem Ausgang.

Ausgelöst hatte die Turbulenzen der Inzigkofener Vertreter Oskar Löffler mit seinem Antrag, der auf die Absetzung dieser Wahl von der Tagesordnung abzielte. Bei der Auswahl unter fünf Kandidaten für drei verfügbare Posten sah er – so seine Begründung im Stadtforumsaal – den "demokratischen Ablauf untergraben", zumal die Versammlung zuwenig über die Kandidaten wüsste, um ihre Eignung beurteilen zu können. Er forderte eine Optimierung des Vorschlagsrechts, das bislang der Aufsichtsrat inne hat. Es müssten auch weitere Mitglieder die Möglichkeit einer Bewerbungschance erhalten. Zum anderen bemängelte er, dass von den 646 Vertretern nicht einmal die Hälfte gekommen sei – 245 waren der Einladung der Volksbank ins Stadtforum gefolgt -, was nicht unbedingt für eine besonders hohe Attraktivität der Veranstaltung spräche, so Löffler.

Versammlungsleiter Roland Röhrich, Rechtsanwalt des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, zeigte demonstrative Gelassenheit und führte souverän Regie. Er sicherte der Versammlung auch eine Vorstellung aller anwesenden Kandidaten zu und ließ über Löfflers Antrag abstimmen, obgleich dieser ihn zurückziehen wollte, da es wenige weitere Wortmeldungen in seinem Sinne gab. 55 Personen votierten sodann für den Antrag, 196 waren dagegen, womit Löfflers Antrag abgewiesen war. Dass insgesamt 251 Stimmen per Handzeichen gezählt wurden, obwohl nur 245 Personen stimmberechtigt waren – diese Diskrepanz blieb unaufgeklärt, zumal Löffler im Hinblick auf die eindeutige Mehrheit an Gegenstimmen auf eine vom Präsidium angebotene Wahlwiederholung verzichtete und mit der Zurückziehung seines Antrags im zweiten Anlauf Erfolg hatte.

So stellten sich die Bingener Steuerberaterin Svenja Eisemann, der Bad Saulgauer Geschäftsführer von Valet und Ott, Helge-Alexander List, Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer, der Rechtsanwalt und Mediator Roland Hoheisel-Gruler vor. Ebenso stand der nicht anwesende Steuerberater Rudolf Strobel aus Krauchenwies-Ablach zur Wahl, für den sich Willi Lutz aus Hausen a. A. als Fürsprecher einsetzte, der gleichermaßen die Eignung des Sigmaringer Bürgermeisters wegen dessen "ausgefüllten Terminkalenders" und Schärers Interessensvertretung für Krauchenwies stark in Zweifel stellte, nachdem der dort lebende Hubert B. Forster aus dem Gremium ausgeschieden ist. Schärer konterte mit dem Hinweis auf sein Netzwerk und internationaler Kontakte, sein Mandat als stellvertretender Verwaltungsratschef der Landesbank Kreissparkasse in Sigmaringen habe er vorsorglich zurückgegeben. Dennoch wurden Svenja Eisemann (191 Stimmen) und Helge-Alexander List (181 Stimmen) für drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Dahinter platzierten sich Rudolf Strobel (70 Stimmen), Thomas Schärer (48 Stimmen) und Roland Hoheisel-Gruler (35 Stimmen).

Nun galt es noch, im dritten Wahlgang das im Oktober 2016 mit 62 Jahren verstorbene Aufsichtsratsmitglied Klaus Schäfer für eine Restzeit von zwei Jahren zu ersetzen, für den die drei Unterlegenen erneut ins Rennen gingen. Wobei der nicht präsente Rudolf Strobel mit 131 Stimmen als Sieger hervorging und bei Einhaltung der vorgeschriebenen Aufnahmeregularien als offizieller Nachrücker gilt. Klares Nachsehen hatte Thomas Schärer, er heimste 89 Stimmen ein, Roland Hoheisel-Gruler musste sich mit 36 Befürwortern begnügen.

Ehrungen

Für Aufsichtsratstätigkeit bei der Volksbank Bad Saulgau erhielt der sich ins Private zurückziehende Hubert B. Forster für sein 26-jähriges Mitwirken die goldene Ehrenurkunde. Wilhelm Zeller wurde für 20 Jahre mit der silbernen Ehrennadel bedacht und der ebenfalls ausscheidende Rolf Meuther für 13 Jahre gewürdigt. (jüw)

Volksbank legt vier Filialen zusammen und erntet Widerspruch

Mit der wirtschaftlichen Gesamtverantwortung gegenüber der Volksbank als Gesamtunternehmen argumentiert der Bankvorstand die mit dem Aufsichtsrat getroffene Entscheidung, Filialen zusammenzulegen.

Wie Vorstandsmitglied Klaus Remensperger bei der Vertreterversammlung verkündete, wird die Volksbank im zweiten Halbjahr 2017 sich einem veränderten Kundenverhalten anpassen. So werden die Filialen Ennetach, Riedhausen und Inzigkofen mit den jeweils nächstgelegenen Beratungszentren in Mengen und Ostrach zusammengeschlossen. Inzigkofen soll mit der Beraterfiliale in Sigmaringen-Laiz verbunden werden, dafür soll dort die Serviceauslastung erhöht werden. Der äußerst schwach frequentierte SB-Automat in Mengen-Rulfingen wird stillgelegt. In der Filiale Inneringen schließt die Bank den Servicebereich. "Wir bündeln und stärken unsere Kompetenzen an zentralen Stellen. Dafür müssen wir an anderen Stellen wirtschaftliche Entscheidungen treffen, die uns nicht leicht fallen", begründete Remensperger die Maßnahmen, die vom Bankhaus auch wegen des Niedrigzinsumfelds, Regulierungsvorschriften und der verstärkten digitalen Nutzung getroffen würden. Bei den von Schließung betroffenen Filialen habe es nur spärliche Kundenbesuche gegeben. Kritisch merkte Mengens CDU-Stadtrat Emil Magino an, dass die Ennetacher Filialschließung im Volksbank-Beirat nicht behandelt worden sei und er sich über die Sinnhaftigkeit eines solchen Gremiums fragen müsse.

Vorstandsmitglied Klaus Thaler hatte den im SÜDKURIER bereits am 23. Februar publizierten Bericht über das Geschäftsjahr 2016 vorgetragen, bei dem ein Bilanzgewinn von 2,063 Millionen Euro ausgewiesen wurde. (jüw)