Bad Saulgau Traditioneller Jazz in Bad Saulgau im Austellungsraum der Firma Claas

Ein Konzert mit der Barrelhouse Jazzband veranstaltet der Jazzverein Bad Saulgau am Samstag, 29. April, um 20 Uhr im Ausstellungsraum der Firma Claas. Die Jazzformation gilt als renommierte deutsche Band des traditionellen Jazz, von Karl-Friedrich von Hohenzollern am Saxofon begleitet. Karten sind im Vorverkauf bei Optik Nerlich an der Hauptstraße in Bad Saulgau, Telefon 0 75 81/70 41 für 16 Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 19 Euro. Bild: Monika Fischer