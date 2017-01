Bad Saulgau Szenen und Musik im Kunsthaus von Bad Saulgau

Ein musikalisch untermaltes Programm aus biblischen Begebenheiten und selbstverfassten Geschichten führen junge Frauen am 14. Januar in der Kurstadt auf.

Zwei junge Akteurinnen sind am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr im Jungen Kunsthaus der Kurstadt zu erleben – mit einem witzigen Programm. "Nichts als schlabberiger Schlickschlamm, labberige Schleimschlieren und knabberiger Krill – die Qual der Wale ist das schlechte Essen!“, blubbert Waldemar, seines Zeichens echter "Wal di mare". Seufzend öffnet er den Schlund zum nächsten Schluck – da bleibt's ihm prompt im Halse stecken: Dieses Mal ein Prophet! Nicht minder überrumpelt fühlen sich Faultier und Leopard, Breitengrade und Jahrtausende entfernt: Just am sechsten Tag der Welt, wittern sie, Gott wird ansehen, was er gemacht hat. Um zu gefallen, leckt der Leopard vor Schreck seine Flecken weg, das Faultier schwört im Überschwang dem Müßiggang ab, und eine Schwarze Witwe stellt sich selbst! Umsonst, das Urteil ist gefällt: „Und siehe, alles war sehr gut“.

Mitnichten entstammen diese Figuren der Bibel, so der Veranstalter, aber die Bibel steckt voller Überraschungen und Begebenheiten, die zum Ausmalen und Weiterträumen anregen. So will ein Programm aus Musik und selbstverfassten Geschichten bunte Gestalten versammeln, welche die biblische Verheißung auf ihre ganz eigene Weise erfahren haben. Vom Bürger aus Ninive bis zum Bürohengst aus Paderborn, vom (G)laubfrosch, über die Schuldkröte bis zum Panzernashorn, anschaulich ver“körpert“ und szenisch dargeboten von Judith Berner, musikalisch umrahmt und untermalt von Sabine Behr und Michaela Maucher. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.