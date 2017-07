Bad Saulgau Stelldichein der Glasflügelfans in Bad Saulgau

Segelflieger veranstalten eine große Party auf dem Flugplatz der Kur- und Bäderstadt und gedenken dem Pionier und Konstrukteur Eugen Hänle

Bad Saulgau (rrm) Auf vielen regionalen und lokalen Flugplätzen finden in den Sommermonaten neben dem üblichen Betrieb der ansässigen Gruppen des Öfteren besondere Veranstaltungen statt. Waren es am vergangenen Wochenende auf dem benachbarten Regio Airport in Mengen die Hubschrauberpiloten, die in fairem Wettstreit um Trophäen und Titel kämpften, so sind es am kommenden Samstag und Sonntag in der Kur- und Bäderstadt die Segelflieger. Sie tragen allerdings keinen Wettbewerb aus. Ihnen geht es nicht um Siege, sondern um ein kameradschaftliches Treffen mit Austausch von Erinnerungen und Erfahrungen. Fly-In nennt die Gruppe der Glasflügel-Fans ihre Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Fliegergruppe Bad Saulgau. Sie versammeln sich auf dem dortigen Flugplatz, um den Konstrukteur und Pionier der Segelfliegerei Eugen Hänle und seine Firma Glasflügel in Erinnerung zu halten. An diesem Ort erfolgte früher die Fertigung und Montage der Glasflügel-Segelflugzeuge. Heute noch haben Segelflugzeuge aller Hersteller Teile, die bei Glasflügel entwickelt wurden und Eingang in den Flugzeugbau gefunden haben eingebaut. Darunter fallen unter anderem die Schnelltrimmung, die Pedal- und Sitzverstellung oder die Flügelmontage.

Das Programm sieht am morgigen Samstag nach der Begrüßung und einem Briefing das Glasflügel-Fliegen ab 11.30 Uhr vor. Am Abend ist Geselligkeit Trumpf bei einer angesagten großen Glasflügel-Party. Nach dem Briefing und der Verabschiedung wird am Sonntagmorgen ab 11.30 Uhr erneut zum Glasflügel-Fliegen gestartet. Voraussetzung für die beiden geplanten Flüge sind natürlich die passenden Witterungsverhältnisse.

Zum Fly-In haben sich nahezu 200 Teilnehmer angemeldet. Die weiteste Anreise hat ein Fan aus Neuseeland. Unter den ausgestellten Modellen befindet sich übrigens die erste gebaute Libelle, die H-301 „Rennlibelle“. Glasflügel-Fans und Fliegergruppe hoffen nun auf gutes Flugwetter.

