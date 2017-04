Bad Saulgau Sonatenabend im Alten Kloster

Alban Beikircher und Bernd Glemser bestreiten als Duo erstnmalig ein gemeinsames klassiches Konzert am Sonntag, 9. April, um 19 Uhr in Bad Saulgau.

Bad Saulgau – Alban Beikircher und Bernd Glemser gestalten einen Sonatenabend am Sonntag, 9. April um 19 Uhr im Alten Kloster. Die beiden Künstler, virtuose Solisten, präsentieren sich erstmalig als Duo – ein Erlebnis der besonderen Art, so der Kulturbeuaftragte Andreas Ruess. Der Geiger Alban Beikircher ist künstlerischer Leiter der „tonkunst“, Gründer der Jungen Philharmonie Oberschwaben und unterrichtet seit über 20 Jahren an der Musikschule Bad Saulgau. CD-Aufnahmen dokumentieren sein künstlerisches Schaffen. Bernd Glemser, Professor an der Musikhochschule Würzburg, zählt zur internationalen Pianisten-Elite. Die fulminante Karriere begann in jungen Jahren, als er während des Studiums bei den wichtigsten Wettbewerben erfolgreich war und eine Professur übernahm. Seine atemberaubende Virtuosität, gepaart mit höchster Sensibilität, begeistert das Publikum weltweit. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Prokofieff und Grieg.