Bad Saulgau Selbstgebasteltes Elektroauto

Schüler der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau haben sich inspirieren lassen, dieses Gefährt selber herzustellen.

Bad Saulgau (rrm) Auf dem Werkstattgelände der Willi-Burth-Schule stehen mehrere Autos diverser Hersteller, an denen die Lehrlinge im Kraftfahrzeughandwerk praktischen Unterricht erfahren. Was bisher noch fehlte, war ein Elektroauto. Dieser Umstand hat Oliver Petrul, Fachlehrer an der beruflichen Schule veranlasst, so etwas selbst zu basteln und seine Schüler zu beteiligen. Die Initialzündung bekam Petrul vor zwei Jahren, als er eine Schulung für Elektroautos bei der Firma BMW besucht hatte.

Unterstützung zu seinem Projekt und finanzielle Mittel zum Kauf eines Elektrofahrradmotors erhielt Petrul von Schulleiter Egbert Härtl. Die übrigen Teile und Komponenten stammen aus Materialspenden und aus Altautos. So gab Petruls Tochter das Vorderrad eines BMX-Rads her, Schüler und Ehemalige steuerten Sportsitz und Sportlenkrad bei. Die 28-Zoll-Räder der Vorderachse sind mit ausgesonderten Verkehrsschildern aus dem Bauhof verkleidet. Den Rahmen schweissten Schüler zusammen und bauten Lichtanlage und Hupe eigenständig an. Damit das Gefährt in Bewegung kommt, sorgen drei 12-Volt-Batterien für den nötigen Saft.

Nicht ohne berechtigten Stolz schwärmt Oliver Petrul von seinem Objekt, das Einblick in alle Komponenten gibt. „An diesem Fahrzeug ist alles vorhanden, wie in einem richtigen Elektroauto. Mit Schautafeln allein kann man die Schüler nicht optimal unterrichten, die müssen selbst Hand anlegen können“, sagte Petrul, Auszubildende müssten in der Lage sein, Messgeräte einzusetzen, die Spannungsfreiheit herzustellen und zu prüfen sowie eventuelle Fehler festzustellen und zu beheben. Ideen hat Oliver Petrul noch viele. Dazu gehört die Stromrückerzeugung, beispielsweise bei Bergabfahrt. Vielleicht gelingt dem Tüftler sogar eine Konstruktion an diesem Unikat, dass daraus ein „Perpetuum mobile“ wird.