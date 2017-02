Bad Saulgau SPD-Vortrag zum Thema Mobilität

Die sozialdemokratische Bundespolitikerin Annette Sawade und die Bundestagskandidatin Stella Kirgiane-Efremidis diskutieren am Dienstag, 21. Februar, im Gasthaus "Bach" in Bad Saulgau.

Bad Saulgau (jüw) "Mobilität für Veränderung – Vorfahrt für den ländlichen Raum", unter dieses Motto stellt die im Bundestagswahlkampf befindliche SPD einen Vortrag am kommenden Dienstag, 21. Februar, um 18.30 Uhr im Gasthaus "Bach". Es kommt die Bundespolitikerin Annette Sawade in die Kur- und Bäderstadt, sie ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Stella Kirgiane-Efremidis sitzt im Landesvorstand der SPD Baden-Württemberg, die Deutschgriechin ist Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 295, Sigmaringen-Zollernalb. Durch den demografischen Wandel würde die Mobilität der Menschen vor großen Veränderungen stehen. Mobilität würde aber auch im großen Maße Teilhabe am öffentlichen Leben bedeuten. Dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) käme dabei eine zentrale Rolle zu – gerade im ländlichen Raum, argumentieren die Sozialdemokraten. So würde es darum gehen, neue Optionen und Lösungen aufzuzeigen, wie Mobilität in Zukunft aussehen könnte: Durch Carsharing (Gemeinschaftsauto), Bürgerbusse, Bürgertaxi oder Elektromobilität. Vorfahrt für Veränderungen im ÖPNV – darin sieht die SPD ein wichtiges Anliegen und über dieses Thema wollen die Genossen mit den Bürgern sprechen.