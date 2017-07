Bad Saulgau Reisende Betrüger betteln um Benzin

Die Polizei warnt vor einem Betrügerduo, das zwischen Herbertingen und Bad Saulgau bei Autofahrern um Benzin bettelte.

Über Notruf wurde der Polizei am Montagnachmittag mitgeteilt, dass Personen bei einem zwischen Herbertingen und Bad Saulgau an der Bundesstraße 32 stehenden Audi stehen und Verkehrsteilnehmer anhalten würden, um Benzin zu betteln. Beamte einer zivilen Streife trafen zwei 21 und 24 Jahre alte Männer aus Rumänien an, die als reisende Betrüger gelten. Als die Männer die Polizisten erkannten, fragten sie nur noch nach einer Tankstelle. Bei einer Überprüfung zeigte die Tankuhr des Autos an, dass der Tank noch zu einem Viertel gefüllt war. Die Polizei rät, sich nicht mit Personen dieser betrügerischen Masche einzulassen und die Polizei zu verständigen.