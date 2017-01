Bad Saulgau Regionalzug stößt mit Auto zusammen

Eine leicht verletzte Person und rund 10 000 Euro Schaden forderte der Zusammenstoß zwischen Zug und einem Auto in Bad Saulgau.

Ein 36-jähriger Autofahrer verlor am Dienstagmorgen gegen 5.35 Uhr am Bahnübergang in der Fulgenstadter Straße infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf Höhe der Einmündung "Ghaiweg" die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen die Schranke des Gegenverkehrs und kam auf den Bahngleisen zum Stehen. Der Lokführer des herannahenden Regionalzuges löste zwar sofort eine Notbremsung aus, konnte den Zug jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen und stieß mit dem Auto zusammen, wobei der Fahrer nur leicht verletzt wurde.