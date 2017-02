Bad Saulgau Prügelei unter 20 Jugendlichen

Die Polizei muss bei der Auseinandersetzung am Bahnhof von Bad Saulgau einen Diensthund einsetzen.

Bad Saulgau – Zur handfesten Auseinandersetzung kam es am Freitag gegen 21.30 Uhr am Bahnhof der Kurstadt zwischen rund 20 Jugendlichen. Nach Polizeiangaben soll ein Teil der Jugendlichen als unerwünschte Gäste auf einer Party aufgetaucht sein und für Ärger gesorgt haben. Sie wurden bezichtigt, Schuhe von Partygästen mitgenommen und im angrenzenden Wohngebiet weggeworfen zu haben. Am Bahnhof trafen dann beide Gruppen aufeinander und es kam zu gewaltigen Prügeleien, die Polizeibeamte mit Unterstützung eines Diensthundes beenden konnten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.