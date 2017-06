Bad Saulgau Prämierung von Motorradmodellen in Bad Saulgau

Die Jury der Willi-Burth-Schule wertet die zwölf Präsentation aus. Die angehenden Mechatroniker haben das Projekt wunschgerecht umgesetzt.

Bad Saulgau – Gespannt schauen die Schüler des ersten Ausbildungsjahrs der Kraftfahrzeug-Mechatroniker auf die vor ihnen präsentierten zwölf Motorradmodelle und ihre Lehrer Oliver Petrul und Stefan Stöckler. Gleich fällt das Ergebnis der Prämierung aus.

An der gewerblichen Willi-Burth-Schule erstellen die Schüler solche Modelle im Rahmen einer Projektaufgabe und zwar jeder nach seiner individuellen Planung. Von der Schule erhalten alle das gleiche Grundmaterial und müssen viele metallische Grundfertigkeiten einsetzen. Dazu gehören unter anderem Schutzgasschweißen, Hartlöten, Umformen, Bohren, Ausscheren, Schleifen, aber auch das Löten von elektrischen Schaltungen. Die überwiegend 15- bis 17-jährigen Berufsanfänger dürfen dabei ihre Kreativität voll entfalten und das haben sie prächtig unter Beweis gestellt. Die Modelle verfügen über Beleuchtung, Blinker und Bremslicht. Das hierzu erforderliche Steuergerät stellten die Schüler selbst her und in der Schule wurde sogar die Platine geätzt. Etwa 100 bis 150 Stunden Arbeit haben die Schüler für ihre Werke aufgebracht, in der Schule, teils aber auch daheim. Kreationen mit Verkleidungen, Federungen und oft mit verschiedenen Farben bemalt stehen und liegen auf dem Tisch.

Die Jury setzte sich aus dem Lehrerkollegium zusammen. Niemand kannte die zu den Modellen gehörigen Namen. Sie waren nur mit Nummern versehen. Insgesamt 101 Stimmen gaben die Preisrichter ab, wovon jeder nur vier Stimmen zu vergeben hatte, entweder für verschiedene, oder aber nur für ein einziges Modell.

Die Zahl von 60 Stimmen erhielt das olivgrüne Motorradmodell von Fabian Rist, der seine Ausbildung zum Fertigungsmechaniker bei der Firma Kramer in Pfullendorf absolviert. Acht Stimmen fielen auf das Modell mit rotem Auspuff von Jonathan Petrul. Er lernt im Autohaus Weiß in Bad Saulgau-Renhardsweiler. Jeweils sechs Stimmen bekam das Quadmodell von Markus Oswald, der bei Valet und Ott in Mengen-Rulfingen in Ausbildung steht sowie das BMW-Modell von Jannick Ott, der in Bad Saulgau beim Autohaus Uhl sein Handwerk erlernt. Für das Siegermodell erhielt Fabian Rist ein hochwertiges Werkzeugset der Firma Maurer. Die Zweit- und Drittplatzierten erhielten ebenfalls Sachspenden der Firmen Maurer und Kramer.

Abschließend lobte Oliver Petrul alle Beteiligten für die gezeigten Leistungen und wies darauf hin, dass ihnen ihre Arbeiten bei künftigen Bewerbungen sicher hilfreich sein werden.