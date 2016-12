Bad Saulgau Polizei sucht Zeugen eines Streifunfalls

Ein entgegenkommender Wagen beschädigt einer Frau am 19. Dezember auf der Kreisstraße den Außenspiegel. Jetzt werden Unfallzeugen gesucht.

Der Vorfall liegt bereits eine Woche zurück. Da wurde der Außenspiegel einer Autofahrerin bei einem Streifunfall am Montag, 19. Dezember gegen 7.30 Uhr in Mitleidenschaft gezogen, als ihr auf der Kreisstraße 8274 von Heratskirch in Richtung Wilfertsweiler am Ende der Tempo-80-Zone ein Wagen entgegenkam. Der andere Fahrer setzte seine Fahrt fort. Am Unfallort fand die Polizei mehrere Bruchstücke eines dunkelgrünmetallic lackierten Spielgelgehäuses auf. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 0 75 81/48 20, in Verbindung zu setzen.