Bad Saulgau Plato findet endlich ein Zuhause

Elf lange Jahre verbrachte ein Rüde im Tierheim in Bad Saulgau, jetzt bleibt sein Zwinger leer

Das Tierheim Bad Saulgau hat gute Nachrichten: Einer der Stammgäste, ein Rüde namens Pluto, hat nach elf Jahren im Tierheim endlich ein neues Zuhause gefunden. 2006 wurde der Hund im Alter von zwei Jahren aus schlechter Haltung befreit, wie Tierheimleiter Martin Grillenberger mitteilt. Seitdem habe er Menschen als Bedrohung gesehen. Denn was er erleben musste, ist grausam: Der damalige Halter soll die Schwester des Hundes geschächtet haben, das Vertrauen vom Tier zu Menschen sei dadurch grundlegend gestört gewesen.

"Plato war nie böse, er wurde böse gemacht", schreibt Tierheimleiter Grillenberger. Bei Kontakt zu fremden Menschen habe er sich verteidigen wollen und daher angegriffen. Die Offenheit des Tieres zurück zu gewinnen und ihn wieder an Menschen zu gewöhnen, habe viel Zeit und Geduld gekostet. Doch der Hund habe sich an das Tierheim und den strukturierten Tagesablauf gewöhnt. "Er entpuppte sich als absoluter Schmusehund, der gefallen möchte." Doch eine Vermittlung sei immer daran gescheitert, dass sich niemand fand, der sich genug Zeit für den schwierigen Freund nahm. Daher seien im Lauf der Jahre viele Hunde gekommen und gegangen, doch Plato blieb und gehörte irgendwann zum Tierheim in Bad Saulgau.

Die entscheidende glückliche Wendung nahm das Hundeschicksal mit dem ehrenamtlichen Tierheimhelfer Alexander Großmann. Er kümmerte sich von Anfang an um Plato, war Futterpate und Gassigeher. Dadurch entstand eine Verbindung und die beiden wurden zum absoluten Dreamteam, wie der Tierheimleiter schreibt. Denn wenn der Hund einmal Vertrauen gefasst habe, halte die Liebe ewig. In der Zwischenzeit habe Großmann ein geeignetes Haus gefunden, um Plato zu sich zu nehmen. "Wir wünschen Plato nur das Beste für die Zukunft und denken voller Liebe an unseren ehemaligen Schützling. Unseren Herzenshund", verabschiedet sich der Tierheimleiter.

Welche Tiere in Bad Saulgau weiterhin ein neues Zuhause suchen, veröffentlicht der Tierschutzverein im Internet unter www.tierschutzverein-bad-saulgau.de