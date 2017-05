Bad Saulgau Patricia Vonne rockt im Franziskaner

Texanerin gibt am Sonntag, 7. Mai, um 20 Uhr ein Konzert mit ihrer Band ein Konzert in der Kultkneipe von Bad Saulgau.

Bad Saulgau – Kernigen Südstaaten-Rootsrock, gepaart mit einer Prise Country – so wird Patricia Vonne mit ihrer Band am Sonntag, 7. Mai, um 20 Uhr in der Kultkneipe Franziskaner ein wüsetndurchtränktes Gebräu kreieren. Die Frau, in der mexikanisches Feuer und amerikanischer Freigeist steckt, gehört heute zu den schillerndsten und beliebtesten Figuren der texanischen Musikhochburg Austin und "hat jeden indigenen musikalischen Stil, den es dort zu hören gibt, in sich aufgesogen", so Veranstalter Hans Dangel mit Verweis auf die Houston Press. Vonne ist 2016 zum zweiten Mal in Folge mit dem Publikumspreis „Best Vocalist“ beim „Austin Music Awards“ ausgezeichnet worden. Die Sängerin, Komponistin, Schauspielerin und Schwester des Kultregisseurs Robert Rodriguez (From Dusk till Dawn, Desperado) hat mit "Rattle my Cage" eine interessante Scheibe aufgelegt. Ihre Stimme ist stark, sinnlich, geschmeidig wie ihre Bewegungen und Bühnenpräsenz. Patricia Vonne pendelt zwischen Musik und Film. So spielte sie nicht nur in Filmen ihres Bruders wie in Desperado, Spy Kids, Machete Kills oder als „Zorro Girl“ in Sin City, sondern schreibt auch Filmmusik wie “Traeme paz” für Once Upon a Time in Mexico mit Johnny Depp und Salma Hayek oder “Mudpies & Gasoline” für Hellride von Quentin Tarantino.

Durch Jimmy Vaughan, Gründungsmitglied der Fabulous Thunderbirds, lernte die “Rebel Bride” aus San Antonio The Boss Hoss kennen. Heraus kam der gemeinsame Song “Still Crazy About Elvis” und ein Gastspiel im Video Clip “Don’t Gimme That”. Desweiteren eröffnete das Energiebündel Vonne für bekannte Künstler wie Los Lobos, Buddy Guy oder Johnny Lang. Patricia ist zweifelsohne ein ebenso flamboyanter Charakter wie die Figuren, die die Filme ihres Bruders bevölkern. Sie setzt sich beeindruckend in Szene und kennt dabei keinerlei Hemmungen, sei es nun mit grandios inszenierten Rock'n'Roll Posen oder dem virtuosen Hantieren mit Castagnetten. Unterstützt wird sie von ihrem musikalischen Partner Robert LaRoche, der als vielseitiger, effektiver Gitarrero in Erscheinung tritt, sowie Harmen de Bresser am Bass und Jan Pohl am Schlagzeug.